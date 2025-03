Marvel rilancia i Fantastici Quattro con una nuova saga temporale

Mentre l’Universo Marvel è alle prese con il Dottor Destino attraverso l’evento One World Under Doom, la Casa delle Idee tramite la rivista di spettacolo The Hollywood Reporter ha annunciato una nuova saga temporale che coinvolgerà il fantastico quartetto, in contemporanea con un rilancio della testata che per l’occasione ripartirà da uno.

Con l’uscita di Fantastic Four 1 il prossimo luglio, in vista dello sbarco della pellicola Marvel Studios lo stesso mese, lo sceneggiatore Ryan North e il disegnatore Humberto Ramos porteranno i quattro eroi in un viaggio nel tempo che li vedrà ognuno catapultato in epoche diverse durante una battaglia con il sovrano di Latveria e nuovo stregone supremo. La loro unica possibilità di sistemare le cose è raggiungere un determinato oggetto, accessibile in tutte le epoche.