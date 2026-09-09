Arriva la riedizione filologica di Pinky di Massimo Mattioli

Comunicato stampa

«Per me è una cosa specialissima perché è proprio indefinibile! C’è umorismo, ci sono cose struggenti, ci sono storie che raccontano un’emozione. Per me sono tra le più belle storie che abbia mai fatto». [Massimo Mattioli a Robinson, 2019]

Pinky, il coniglio rosa nato dalla fantasia di Massimo Mattioli, è una icona pop del fumetto italiano. Tra sfide all’ultimo click, improbabili reportage giornalistici e incontri con le razze aliene più disparate, ha imperversato sulle pagine de Il Giornalino per oltre cinquant’anni.

Il suo autore era uno dei maestri dell’umorismo europeo, capace di spaziare dalla poesia surreale dei fumetti per ragazzi alla cruda ironia iconoclasta delle riviste underground, mantenendo al tempo stesso un’immediata riconoscibilità. *Non solo Pinky è rimasto nel cuore a generazioni di lettori che l’hanno conosciuto sulle pagine della rivista delle Edizioni San Paolo, il talento e la versatilità hanno reso il suo creatore oggetto di culto da parte di una nutrita schiera di fan e di tantissimi fumettisti e addetti e ai lavori.

Eppure fino adesso non esisteva una riedizione filologica delle storie del coniglio rosa.

Il progetto di ReNoir Comics/Nona Arte, su licenza di Rainbow – content company italiana riconosciuta a livello internazionale per la creazione e lo sviluppo di proprietà intellettuali di successo nel mondo dell’animazione e dell’intrattenimento per ragazzi che ha acquisito nel 2024 i diritti del personaggio – vuole colmare questo buco, con una collana di volumi cartonati che raccolgano in ordine cronologico tutti gli episodi del personaggio, la maggior parte delle quali mai ristampati in precedenza.

Ogni libro raccoglierà una o più annate, con una cadenza semestrale. Il primo, Pinky 1973-1974, conterrà le due annate d’esordio, in cui lo stile grafico di Mattioli doveva ancora evolversi, ma l’umorismo era già travolgente.

Inoltre, materiali inediti provenienti dall’archivio di Mattioli, acquisito e conservato da Rainbow, permetteranno di sbirciare dietro le quinte del lavoro di un maestro della risata disegnata.

«Pinky è irriverente e divertente, pervaso da quel senso di anarchica libertà che forse ci è appartenuto soltanto in una stagione della vita: quando, in quel mondo fantastico, le regole si piegavano ai nostri desideri, il tempo poteva fermarsi e ricominciare a scorrere, i colori si accendevano sulla carta e le storie prendevano voce dentro le nuvolette». [Dalla prefazione di Iginio Straffi, fondatore di Rainbow]

Pinky 1973-1974 sarà disponibile in anteprima a Lucca Comics & Games 2026 presso lo stand ReNoir Comics, e disponibile a novembre in libreria, fumetteria e negli store online, oltre che sul sito www.renoircomics.it.

Pinky 1973-1974

Massimo Mattioli

Nona Arte/ReNoir Comics, 2026

136 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9791282239097