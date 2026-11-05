Andrea Bruno vince la quarta edizione del Premio Ciampi a Fumetti

COMUNICATO STAMPA
Andrea Bruno, fumettista noto per opere quali Punica Fides (Sputnik Press) e Cinema Zenith (Canicola), è il vincitore della quarta edizione del Premio Ciampi a Fumetti.
A cura di Guido Siliotto, il premio viene assegnato ogni anno a figure di spicco del panorama fumettistico, tra quelle più affini allo spirito di Piero Ciampi, cantautore e poeta livornese di fama nazionale e internazionale.
Tra i principali autori del panorama contemporaneo della nona arte, il rigore artistico di Bruno ne fa uno dei fumettisti più affini all’indole ciampiana. Un segno inconfondibile, caratterizzato prevalentemente da un bianco e nero materico ed espressivo, nei ruvidi contrasti tra luci ed ombre, con un’estetica viscerale e priva di compromessi. I suoi personaggi si muovono in ambientazioni sospese, tra le macerie di città in rovina, con atmosfere cupe e rarefatte. Un artista capace di raccontare l’enigma di una realtà impossibile da decifrare.
La targa verrà consegnata il 13 novembre al Teatro Goldoni di Livorno. Sul palco, Bruno riceverà il premio e disegnerà dal vivo, accompagnato dalla chitarra di J.H. Guraj, nel corso di una serata che vedrà le esibizioni, tra gli altri, di Giovanni Lindo Ferretti, Litfiba, Giorgio Conte, Gaia Banfi e Krano.
L’anno scorso il riconoscimento è andato a Davide Toffolo, che il 10 novembre – nel corso degli eventi collaterali della manifestazione – tornerà a Livorno per inaugurare presso lo Studio di architettura 70m2 in via Poggiali 10 (ore 18) la mostra di serigrafie “Davide Toffolo / Scatola nera: Allegri Ragazzi Morti, Nirvana, Pazienza ed altre anomale rockstar”.