Andrea Bruno vince la quarta edizione del Premio Ciampi a Fumetti

5 Novembre 2026
di
Il fumettista riceverà la targa onoraria il 13 novembre al Teatro Goldoni di Livorno. Il 10 novembre inaugura una mostra dedicata a Davide Toffolo, vincitore della scorsa edizione.
Images (4)

COMUNICATO STAMPA

Andrea Bruno, fumettista noto per opere quali Punica Fides (Sputnik Press) e Cinema Zenith (Canicola), è il vincitore della quarta edizione del Premio Ciampi a Fumetti.

Andrea bruno foto (1)

A cura di Guido Siliotto, il premio viene assegnato ogni anno a figure di spicco del panorama fumettistico, tra quelle più affini allo spirito di Piero Ciampi, cantautore e poeta livornese di fama nazionale e internazionale.

Tra i principali autori del panorama contemporaneo della nona arte, il rigore artistico di Bruno ne fa uno dei fumettisti più affini all’indole ciampiana. Un segno inconfondibile, caratterizzato prevalentemente da un bianco e nero materico ed espressivo, nei ruvidi contrasti tra luci ed ombre, con un’estetica viscerale e priva di compromessi. I suoi personaggi si muovono in ambientazioni sospese, tra le macerie di città in rovina, con atmosfere cupe e rarefatte. Un artista capace di raccontare l’enigma di una realtà impossibile da decifrare.

NO
NO

La targa verrà consegnata il 13 novembre al Teatro Goldoni di Livorno. Sul palco, Bruno riceverà il premio e disegnerà dal vivo, accompagnato dalla chitarra di J.H. Guraj, nel corso di una serata che vedrà le esibizioni, tra gli altri, di Giovanni Lindo Ferretti, Litfiba, Giorgio Conte, Gaia Banfi e Krano.

L’anno scorso il riconoscimento è andato a Davide Toffolo, che il 10 novembre – nel corso degli eventi collaterali della manifestazione – tornerà a Livorno per inaugurare presso lo Studio di architettura 70m2 in via Poggiali 10 (ore 18) la mostra di serigrafie “Davide Toffolo / Scatola nera: Allegri Ragazzi Morti, Nirvana, Pazienza ed altre anomale rockstar”.

Emilio Cirri

Emilio Cirri

Nato a Firenze una mattina di Gennaio del 1990, cresce dividendosi tra due mondi: quello della scienza e quello dell'arte. Si laurea in Chimica e sogna di fare il ricercatore. E nel frattempo si nutre di fumetti e spera di poterne sceneggiare uno, un giorno. Il primo amore della sua vita è Batman, amico fedele dei lunghi pomeriggi passati a giocare in camera sua. Dai supereroi ha piano piano esteso il suo campo di interesse fumetto, sia esso italiano, americano, francese, spagnolo o giapponese. Nel tempo che non dedica ai fumetti, guarda film e serie tv, scrive recensioni e piccole storielle, e forse un giorno le pubblicherà su un blog o in qualche altro modo.

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

TUTTE LE NEWS

Ultimi articoli