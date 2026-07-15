Gaijin presenta Kohwa #3

Comunicato stampa

Il mondo è abitato da tribù diversissime: quella del ghiaccio, del fuoco e del vento, ognuna che venera una diversa divinità. Ma da quando uno di questi esseri divini, Kohva, è scomparso, pare essersi rotto un equilibrio. E Aki, la cui famiglia è stata distrutta da un’orsa posseduta da uno spirito di vendetta, viaggia per trovare una risposta a cosa sia successo.

Arriva dal 15 luglio 2026 per Gaijin il terzo volume della saga fantasy creata da Konata, autrice manga europea pubblicata anche in Giappone.

Il duello sotto la montagna della tribù dl fuoco sta per cominciare! Aki e i suoi compagni sono in pericolo. Shirpa deve vincere il duello se vuole salvarli, ma sembra che tra lei e Thiago ci sia un legame. Riuscirà a sconfiggerlo nonostante tutto?

Kohwa #3

Konata

Traduzione di Rosanna Brusco

ReNoir Comics/Gaijin, 2026

216 pagine, bianco e nero e colore – 8,90 €

ISBN: 9791256040780