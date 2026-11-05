Constantine: Francis Galluppi scrive nuovo film DC Studios

5 Novembre 2026
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Un nuovo film sul detective DC Comics nelle prime fasi di sviluppo.
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Secondo qunato riportato da Deadline, i DC Studios avrebbero incaricato lo sceneggiatore Francis Galluppi di scrivere un nuovo adattamento cinematografico sul personaggio di John Constantine.

I DC Studios non hanno commentato la notizia. Il sito sottolinea che il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo. Galluppi ha scritto e diretto il nuovo capitolo della saga di Evil Dead, Evil Dead Wrath, in uscita nel 2028.

Keanu Reeves aveva interpretato nel 2005 un film, Constantine, diretto da Francis Lawrence, del cui sequel si era parlato di recente ma quel progettp è attualmente nel limbo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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