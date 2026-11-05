Constantine: Francis Galluppi scrive nuovo film DC Studios

Secondo qunato riportato da Deadline, i DC Studios avrebbero incaricato lo sceneggiatore Francis Galluppi di scrivere un nuovo adattamento cinematografico sul personaggio di John Constantine.

I DC Studios non hanno commentato la notizia. Il sito sottolinea che il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo. Galluppi ha scritto e diretto il nuovo capitolo della saga di Evil Dead, Evil Dead Wrath, in uscita nel 2028.

Keanu Reeves aveva interpretato nel 2005 un film, Constantine, diretto da Francis Lawrence, del cui sequel si era parlato di recente ma quel progettp è attualmente nel limbo.