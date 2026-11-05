Quattro giornate a Milano per ricordare Gianfranco Manfredi

Comunicato stampa

Una serie di eventi dedicati a Gianfranco Manfredi si terranno a Milano nell’arco di quattro giorni, dal 10 al 13 novembre.

Una iniziativa nata dalla Università IULM, che ha proposto un convegno su Gianfranco. Nel corso della vita, Gianfranco ha esplorato praticamente ogni suo possibile interesse artistico e culturale. Ha affrontato la sua produzione con l’approccio di un ricercatore, documentandosi in maniera esaustiva su ogni argomento che abbia mai trattato. Ha attraversato i generi, ha saputo accostare alla serietà l’ironia più estrema e ha utilizzato ogni media disponibile per dare forma alle idee e ai personaggi che sentiva l’urgenza di raccontare. Gli spunti e i materiali per indagare la sua opera erano quindi davvero molteplici.

Dopo parecchi mesi di lavoro, tutto questo si è concretizzato in un calendario fitto e interessantissimo di appuntamenti e contenuti, dentro e fuori la IULM.

Si parte con il lato cinematografico di Manfredi

10 novembre, ore 16:30 – IULM 1, aula 154: proiezione di Liquirizia (S. Samperi, 1979), co-sceneggiato, musicato e interpretato da Gianfranco. Una delle commedie giovanili più scatenate e sorprendenti della storia del cinema italiano, girata in stretta sintonia con il Settantasette italiano. La proiezione è presentata da Rocco Moccagatta con Domenico Monetti del Centro Sperimentale di Roma all’interno del ciclo di film del corso di Storia del cinema. Interverranno alcuni dei protagonisti del film in presenza e in collegamento.

La proiezione è gratuita e aperta al pubblico esterno.

11 novembre, ore 17:00 – Cineteca Milano MIC, Viale Fulvio Testi 121: l’appuntamento si aprirà con la presentazione dell’ultimo libro postumo di Gianfranco, Kong e i suoi fratelli. Storia del cinema scimmiesco (Allagalla, 2026). Un libro metà saggio, metà enciclopedia, che affronta il ruolo delle scimmie nella storia del cinema. Una ricognizione sterminata, che accanto ai grandi classici e ai protagonisti più celebri riserva spazio a film dimenticati, curiosità sorprendenti e autentiche stravaganze, senza trascurare le contaminazioni tra generi e le produzioni di ogni parte del mondo.

Alcune copie del libro saranno disponibili in anteprima per l’acquisto presso il negozio della Cineteca. (copertina non definitiva)

A seguire, proiezione de Il nido del ragno (G. Giagni, 1988), co-sceneggiato da Manfredi. Giagni introdurrà la proiezione e sarà mostrata un’intervista inedita a Gianfranco sul film, a cura di Federico Caddeo.

Tutte le informazioni sul film e per acquistare i biglietti qui: https://www.cinetecamilano.it/film/il-nido-del-ragno/

Sempre l’11 novembre, alle 20:30 – Teatro Verdi, via Pastrengo 16, si passa al Gianfranco Manfredi musicista, con una serata che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti!

Si comincerà con Velia Mantegazza e Ricky Gianco, moderati da Eddi Berni, che ripercorreranno il debutto, proprio al Verdi, nel 1977, dello spettacolo di teatro-musica 1992: Zombi di tutto il mondo unitevi a Nervi. Il racconto sarà accompagnato da fotografie d’archivio e dalla chitarra di Stefano Covri.

La serata proseguirà con musicisti che interpreteranno brani di Manfredi e canzoni scritte insieme a lui: Stefano Covri, Carlo Fava, i Lombroso, Auroro Borealo, Ariele Frizzante, Ruben Camillas, Martelli e i Solo Vocali.

Fino alle 22:30. Ingresso: €3.

Informazioni e biglietti: www.teatrodelburatto.com

Il 12 novembre si entra nel vivo del convegno alla IULM – Aula Seminari (IULM 1): No, non era una malattia. Gianfranco Manfredi (intellettuale) eclettico!

Un convegno di due giorni, ideato e organizzato da Rocco Moccagatta e Paolo Giovannetti, per esplorare, per quanto possibile, la quasi totalità delle mille vite artistiche di Gianfranco, che si intersecano e complementano, in un programma ricchissimo di collegamenti tra i percorsi, approfondimenti, testimonianze di amici e collaboratori e materiali d’archivio.

In questa prima giornata ci si occuperà della sua musica, della politica, di Re Nudo e del Festival del Parco Lambro, degli spettacoli teatrali. Saranno proiettati i rarissimi videoclip di Gianfranco per Mister Fantasy e si parlerà delle serie TV da lui scritte, tra cui Valentina, ma anche dei suoi saggi e romanzi, fino ad arrivare a un film scritto con Samperi e mai realizzato. E tanto altro ancora!

Dalle 9 del mattino alle 19: dieci ore di programma per soddisfare ogni vostra passione manfrediana, qualunque sia il lato di Gianfranco che abbiate amato di più!

E se il vostro Manfredi preferito è l’autore di fumetti, sarete accontentati il 13 novembre: si parlerà del suo primo fumetto, Gordon Link, di tutti i personaggi creati per Bonelli e delle storie scritte per Tex, Dylan Dog e Nick Raider. Dalle 9 alle 13.

Il convegno è gratuito e aperto alla cittadinanza. Il ricchissimo programma, con tutti gli argomenti, i relatori, gli ospiti e gli orari, lo trovate qui:

https://www.iulm.it/it/news-ed-eventi/news/gianfranco-manfredi-intellettuale-eclettico