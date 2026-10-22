Anteprima “L’ultimo forte” (Rider Comics)

Nel futuro non esistono le guerre e l’Italia vive un’utopia di prosperità e pace. L’unico lascito degli oscuri tempi passati è un forte, su un’isola del Tirreno, dove un manipolo di soldati passa il tempo costruendo armi apocalittiche che non verranno mai utilizzate. La loro presenza, gli hanno sempre detto, è fondamentale per preservare l’equilibrio della deterrenza. Ma l’arrivo della dottoressa Sala e una misteriosa richiesta da parte del Ministero della Difesa turbano uno status quo a lungo ritenuto immutabile…Fantascienza, satira e un futuro pacifico che forse non lo è poi così tanto.

L’ultimo forte è il progetto vincitore di NarrAzioni 2025, il concorso nazionale promosso da Artespressa APS e dedicato alle nuove voci del fumetto contemporaneo, di cui Lo Spazio Bianco è media partner.

Il progetto di Matteo Pellegrini alla sceneggiatura e di Jonathan Zuanon ai disegni ha convinto la giuria per la forza del concept, la precisione della sceneggiatura e la qualità del segno. Il concept originario si è poi trasformato in un fumetto completo sotto l’editing di Giovanni Barbieri e viene pubblicato da Rider Comics. Il volume è arricchito da una prefazione di Stefano Ascari.

L’ultimo forte

Matteo Pellegrini, Jonathan Zuanon

Rider Comics, 2026

100 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791298592827

In vendita dal 28 ottobre 2026

L’ultimo forte sarà presentato a Lucca Comics 2026 in un incontro che si terrà domenica 1 novembre alle ore 14:00 dal titolo Costruire un futuro: cosa succede quando un equilibrio si rompe, moderato da Stefano Ascari.

GLI AUTORI

Matteo Pellegrini – Nato a Carrè nel 1995, è cresciuto sulle colline ai piedi dell’Altopiano di Asiago e vive oggi a Verona, dove gestisce un piccolo cinema. Nel 2021 ha pubblicato con Aurora Edizioni la raccolta di racconti Piccolo atlante del mio incespicare e nel 2024, con la casa editrice Temposospeso, il romanzo I cacciatori di topi. Nel 2025, insieme a Jonathan Zuanon, vince il concorso NarrAzioni con il progetto che diventerà L’ultimo forte.

Jonathan Zuanon – Fumettista e illustratore nato a Camposampiero (PD) nel 2002. Diplomato in Arti Figurative e successivamente in Fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Nel 2025 vince insieme a Matteo Pellegrini il concorso NarrAzioni 2025 con L’ultimo forte.

Leggi qui una intervista ai due autori

Anteprima de L’ultimo forte