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Anteprima “L’ultimo forte” (Rider Comics)

22 Ottobre 2026
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Presentiamo in anteprima "L'ultimo forte", progetto vincitore del concorso NarrAzioni 2025 in uscita per Rider Comics.
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L'ultimo forte rider cover
Nel futuro non esistono le guerre e l’Italia vive un’utopia di prosperità e pace. L’unico lascito degli oscuri tempi passati è un forte, su un’isola del Tirreno, dove un manipolo di soldati passa il tempo costruendo armi apocalittiche che non verranno mai utilizzate. La loro presenza, gli hanno sempre detto, è fondamentale per preservare l’equilibrio della deterrenza. Ma l’arrivo della dottoressa Sala e una misteriosa richiesta da parte del Ministero della Difesa turbano uno status quo a lungo ritenuto immutabile…
Fantascienza, satira e un futuro pacifico che forse non lo è poi così tanto.

L’ultimo forte è il progetto vincitore di NarrAzioni 2025, il concorso nazionale promosso da Artespressa APS e dedicato alle nuove voci del fumetto contemporaneo, di cui Lo Spazio Bianco è media partner.
Il progetto di Matteo Pellegrini alla sceneggiatura e di Jonathan Zuanon ai disegni ha convinto la giuria per la forza del concept, la precisione della sceneggiatura e la qualità del segno. Il concept originario si è poi trasformato in un fumetto completo sotto l’editing di Giovanni Barbieri e viene pubblicato da Rider Comics. Il volume è arricchito da una prefazione di Stefano Ascari.

L’ultimo forte
Matteo Pellegrini, Jonathan Zuanon
Rider Comics, 2026
100 pagine, brossurato, colori – 18,00 €
ISBN: 9791298592827
In vendita dal 28 ottobre 2026

L’ultimo forte sarà presentato a Lucca Comics 2026 in un incontro che si terrà domenica 1 novembre alle ore 14:00 dal titolo Costruire un futuro: cosa succede quando un equilibrio si rompe, moderato da Stefano Ascari.

GLI AUTORI

Matteo Pellegrini – Nato a Carrè nel 1995, è cresciuto sulle colline ai piedi dell’Altopiano di Asiago e vive oggi a Verona, dove gestisce un piccolo cinema. Nel 2021 ha pubblicato con Aurora Edizioni la raccolta di racconti Piccolo atlante del mio incespicare e nel 2024, con la casa editrice Temposospeso, il romanzo I cacciatori di topi. Nel 2025, insieme a Jonathan Zuanon, vince il concorso NarrAzioni con il progetto che diventerà L’ultimo forte.

Jonathan Zuanon – Fumettista e illustratore nato a Camposampiero (PD) nel 2002. Diplomato in Arti Figurative e successivamente in Fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Nel 2025 vince insieme a Matteo Pellegrini il concorso NarrAzioni 2025 con L’ultimo forte.

Leggi qui una intervista ai due autori

Anteprima de L’ultimo forte

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