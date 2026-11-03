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Vulva Vulgaris: sesso, social e pulizie domestiche

3 Novembre 2026
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Per la collana Fumetti Zozzi di Comicon, Amina Bouajila e Nine Antico realizzano un’esplicita e grottesca critica sociale e agli eccessi dell'esposizione digitale.
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Vulva Vulgaris cover

A2B si è sempre fatta passare come ragazza disinibita e sessualmente attiva, ma in realtà ancora vergine, vivendo il desiderio sessuale con profondo disagio.

Quando la famiglia finisce sul lastrico, truffati da giardiniere e cameriera, rispettivi amanti dei genitori della ragazza, gli amici scoprono il segreto della protagonista che cade nella disperazione. Una situazione che cambia nel momento in cui scopre il feticismo e l’eccitazione per i video dedicati alla pulizia della casa e, soprattutto, il fatto che i suoi umori sono un detergente universale dall’incredibile potere pulente: oltre a sfruttarlo per far splendere la casa, ne approfitta per aprire un proprio canale online.

Surreale, grottesco ed estremo, Vulva Vulgaris, nuovo fumetto della collana Fumetti Zozzi, è una dissacrante satira sociale sul corpo femminile, i social e la mercificazione della sfera privata che non lesina di coraggio, facendo caricatura anche dell’empowerment femminile, mettendo alla berlina e senza filtri le contraddizione che ruotano nell’esposizione incontrollata e spettacolarizzata del quotidiano e il bisogno di omologazione.

Una condizione che passa attraverso la performance e la caccia ai like e ai follower, confezionato in un fumetto dall’estetica pop, esplicita che non lesina il citazionismo (come quando un’amica della protagonista le parla di politica e ha il volto di Daria, la protagonista della serie omonima di MTV).

Abbiamo parlato di:
Vulva Vulgaris
Amina Bouajila, Nine Antico
Traduzione Boris Battaglia
Comicon edizioni, 2026
136 pagine, brossurato, colori – 12,90 €
ISBN: 9791280107718

Interni vulva shopify

 

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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