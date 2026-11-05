Spider-Man: Brand New Day triplica fatturati Sony

La pellicola con protagonista Tom Holland e diretta da Destin Daniel Cretton ha avuto un contributo fondamentale nei risultati trimestrali di Sony, chiusi a settembre, i quali hanno registrato una crescita significativa sia in termini di fatturato che di utili.

Al 30 settembre, data in cui si è concluso il trimestre, Sony Pictures Entertainment ha riportato un incremento delle vendite del 37% raggiungendo la cifra di 3.23 miliardi di dollari, con un utile operativo di 581 milioni. Un aumento del 527% rispetto allo scorso anno e un record assoluto, trainato in larga parte dal successo di Spider-Man: Brand New Day.

I ricavi di Sony Pictures Entertainment derivanti dalle uscite cinematografiche hanno raggiunto la cifra di 1.28 miliardi di dollari, un incremento 11 volte superiore rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, dovuto principalmente al film sull’eroe Marvel.