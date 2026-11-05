Spider-Man: Brand New Day triplica fatturati Sony

5 Novembre 2026
di
Il successo della pellicola spinge la major verso cifre record.
Brandnewday zendaya

La pellicola con protagonista Tom Holland e diretta da Destin Daniel Cretton ha avuto un contributo fondamentale nei risultati trimestrali di Sony, chiusi a settembre, i quali hanno registrato una crescita significativa sia in termini di fatturato che di utili.

Al 30 settembre, data in cui si è concluso il trimestre, Sony Pictures Entertainment ha riportato un incremento delle vendite del 37% raggiungendo la cifra di 3.23 miliardi di dollari, con un utile operativo di 581 milioni. Un aumento del 527% rispetto allo scorso anno e un record assoluto, trainato in larga parte dal successo di Spider-Man: Brand New Day.

I ricavi di Sony Pictures Entertainment derivanti dalle uscite cinematografiche hanno raggiunto la cifra di 1.28 miliardi di dollari, un incremento 11 volte superiore rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, dovuto principalmente al film sull’eroe Marvel.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli