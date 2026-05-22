Coconino presenta The Sound of Miles Davis

Comunicato stampa

Geniale trombettista e pugile dilettante, leader irascibile e sfuggente, compagno passionale, geloso e violento, amante del lusso, incline agli eccessi e alle dipendenze, arrogante e orgogliosamente nero. Miles Davis era tutto questo e molto altro.

Formatosi durante il periodo bebop, passò da un’etichetta musicale all’altra rivoluzionando il suono della tromba e il modo di improvvisare, litigando con discografici e impresari, alla ricerca continua del “sound” perfetto.

Con questa biografia a fumetti Paolo Parisi chiude la sua trilogia dedicata alle icone musicale della musica nera e racconta le tante contraddizioni dell’uomo attraverso la sua musica.

L’autore ha strutturato il racconto di The sound of Miles Davis in un viaggio in tre tappe che ripercorrono le diverse fasi della vita e dell’arte del musicista.

BIRTH OF THE COOL, il primo capitolo, si intitola come l’album di Miles Davis pubblicato nel 1957. La scelta del bianco e nero è un richiamo all’immaginario di quegli anni: jazz club con traffici illegali, manager collusi con la malavita, discriminazioni razziali, ma anche l’intensa vitalità di New York come capitale musicale dell’epoca.

KIND OF BLUE, il secondo atto, prende spunto dal disco pubblicato nel 1959. Il blu, inevitabilmente, diventa il colore predominante. In questo capitolo Miles è alle prese con la registrazione proprio di quel memorabile album, conosce la ballerina Frances Taylor con la quale ha una turbolenta relazione ed è vittima di una violenta aggressione da parte della polizia di New York.

BITCHES BREW, il doppio album jazz di Miles Davis, pubblicato nel 1970, dà il titolo al capitolo finale. Da quel momento in poi la sua discografia prese una nuova strada, mescolando imprevedibilmente jazz, funk e rock.

The sound of Miles Davis

Paolo Parisi

Coconino Press, 2026

224 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788876188626

Paolo Parisi