Letture in breve #42

La presenza al TCBF 2025 di Tommi Musturi, uno dei più importanti e influenti fumettisti finlandesi, mi sta portando a leggere (o rileggere) le sue opere tradotte in inglese da Fantagraphics.

The book of hope, primo lavoro che ha fatto conoscere a livello internazionale l’artista, è un condensato sia della sua arte che di un modo di intendere il fumetto prettamente nordeuropeo e finlandese: in una serie di episodi solo lievemente legati tra loro, Musturi racconta la quotidianità di un piccolo uomo di mezza età che vive con la moglie (che assume via via sempre più importanza) nella Finlandia rurale. Una quotidianità che si muove tra necessità corporee e sogni, piccoli lavoretti e grandi sogni a occhi aperti, realtà e finzione, riflessioni esistenzialiste e silenzi contemplativi.

Più che con una storia, Musturi si confronta con il medium a livello sia tecnico che narrativo, a volte quasi con spasmodica frenesia: l’autore, imponendosi una gabbia di otto vignette in formato orizzontale, lavora con i colori primari, con le inquadrature, con uno stile che cambia dal dettagliato al minimale per realizzare un fumetto denso, densissimo, ma al contempo leggero e delicato, profondo e surreale. E la speranza del titolo è quella di poter vivere una vita semplice ma completa, come quella del protagonista senza nome. La certezza che resta invece è che ognuno di noi può scrivere la propria storia, reale o immaginaria che sia.

Emilio Cirri