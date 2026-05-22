La campagna di crowdfunding per adattare a fumetti il libro “Chiedilo alla libertà”

Comunicato stampa

Chiedilo alla libertà. Storie delle bande partigiane nelle Marche nasce come libro nel 2025, scritto da Roberto Lucioli e Simone Massacesi. Ed è da subito un libro che riscuote un discreto successo, con varie presentazioni in giro per le Marche e in molte sezioni ANPI.

Complice una presentazione nella rassegna Autunno resistente di ANPI Senigallia (e qui si intreccia il mio lavoro con il ruolo che ho in ANPI), la fumettista Mabel Morri – che da anni collabora professionalmente con ANPI – ha potuto conoscere i due autori del libro.

È nata da subito l’idea di adattare il testo a fumetti e questa si è concretizzata in una campagna di crowdfunding su Produzioni dal basso per finanziare la pubblicazione del libro a fumetti.

Morri, Lucioli e Massacesi sono convinti che il fumetto sia un ottimo linguaggio per dare vita ai volti raccontati nel libro, mostrare le loro espressioni, mostrare i luoghi della Resistenza e far conoscere le loro storie a lettrici e lettori.

Il libro conterrà dodici storie a fumetti che raccontano alcuni dei grandi personaggi delle bande partigiane delle Marche, tutte in bianco e nero e disegnate su carta.

Il fumetto poi è questo. Un’arte malleabile, duttile, che permette di avere il supporto della parola e dell’immagine. (Mabel Morri)

Anche la scelta del crowdfunding non è casuale, perché gli autori volevano che fosse un progetto corale, voluto da tutte e tutti i partecipanti e che tutte e tutti si sentissero parte del progetto e di questa avventura.

La campagna di crowdfunding ha diverse ricompense, dalla cartolina al fumetto con un disegno originale di Morri come dedica, e si può sostenere con la cifra che ognuno vuole e/o che può dare.

Se la campagna andrà a buon fine, la pubblicazione del volume sarà prevista per il 2027.

Cliccate qui per partecipare alla campagna di crowdfunding

Di seguito una serie di illustrazioni promozionali.