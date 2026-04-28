Le novità di Comicon Edizioni in anteprima al Comicon 2026

Comunicato stampa

Comicon Edizioni, casa editrice emanazione diretta dell’organizzazione dell’omonima manifestazione, anche in questa edizione 2026 che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 presenterà in anteprima una serie di nuovi volumi.

Leo Ortolani. Stratigrafia di un fumettista

di Leo Ortolani e AA.VV.

Questo volume della collana Gli Audaci ripercorre l’intera traiettoria artistica del creatore di Rat-Man attraverso un’idea tanto rigorosa quanto ironica: leggere la sua carriera come una vera e propria stratigrafia. Geologo di formazione e fumettista per vocazione, Ortolani diviene qui il protagonista assoluto di uno studio che suddivide oltre cinquant’anni di vita e creazione in quattro grandi ere “leologiche”, ciascuna segnata da trasformazioni stilistiche, passaggi chiave e momenti fondativi della sua carriera.

Dalla scoperta del disegno e delle prime influenze alla nascita dei personaggi che hanno ridefinito il fumetto umoristico italiano, primo fra tutti Rat-Man, diventato fenomeno editoriale e generazionale, fino alla stagione della piena maturità e alla libertà delle graphic novel, della divulgazione scientifica e della sperimentazione recente. Il libro ricostruisce il deposito progressivo di idee, passioni e linguaggi che hanno formato uno degli autori più amati e riconoscibili del panorama nazionale.

Pubblicato nell’anno in cui Ortolani è Magister di COMICON 2026, il volume, attraverso saggi critici, interventi e omaggi, offre un ritratto stratificato e sorprendentemente coerente: non solo la storia di un autore, ma quella di un’epoca del fumetto italiano.

112 pagine, brossurato con alette, colori – 15,00 €

ISBN: 9791280107671

Tales of Paranoia

di Robert Crumb

Dopo oltre vent’anni, Robert Crumb torna con un nuovo volume a fumetti completamente inedito. Tales of Paranoia è un viaggio lucido e inquieto dentro la mente di uno dei grandi maestri del fumetto underground americano. Tra confessione autobiografica, riflessione politica e meditazione esistenziale, Crumb prende per mano il lettore per condurlo in una vertiginosa discesa negli inferi dentro le paure i sospetti e le ossessioni che attraversano il nostro tempo: la sfiducia verso le istituzioni, il trauma della pandemia, il dubbio permanente, la ricerca di un senso in un mondo sempre più opaco.

Dodici storie complete in cui emerge con forza il carattere satirico, paranoico ed auto-indulgente di un autore che ha fatto dell’esposizione radicale di sé materia narrativa da cui attingere a piene mani.

Crumb mette in scena la paranoia come condizione contemporanea in un’opera scomoda e profondamente personale, che non offre risposte ma costringe a interrogarsi.

Il segno è quello inconfondibile che ha plasmato generazioni di autori. Il tono è diretto, spiazzante, radicale. Un libro che fa discutere, che non lascia indifferenti e che riporta in libreria uno degli autori più influenti del fumetto mondiale.

Traduzione di Andrea Toscani e Vania Vitali

54 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 16,90 €

ISBN: 9791280107640

Quaderni di Comicon – Underground. California Dreaming

di (QUASI) e AA.VV.

C’è stato un momento in cui i fumetti sono usciti dal seminato e si sono buttati a capofitto nell’anarchia, nel sesso, nelle droghe e nella libertà creativa. Quel momento si chiama Underground.

Questo Quaderno di Comicon, edito da Comicon Edizioni e curato da Boris Battaglia e Paolo Interdonato di (Quasi), la rivista che non legge nessunə, racconta il movimento esploso tra il 1968 e il 1975, nato nella fucina incendiaria della controcultura degli anni Sessanta.

Il volume – primo di due – è un viaggio in un’idea che ha agito come un’infezione benefica nel corpo troppo sano del fumetto americano, sulle tracce di personaggi del calibro di Robert Crumb, Harvey Kurtzman, Trina Robbins, Art Spiegelman e Rand Holmes. Tra le pagine porose di riviste leggendarie come Zap Comix, Fangoria, Slow Death e Tits & Clits e gli eccessi di una stagione irripetibile, nutrita da LSD, musica psichedelica, animazione sovversiva e sogni di rivoluzione. Fino a scoprire come quell’ondata, apparentemente spenta alla fine degli anni Settanta, ha riscritto le regole, aprendo la strada al fumetto indipendente e alle graphic novel. Un viaggio turbolento e senza censure nell’anima più irrequieta del fumetto.

152 pagine, brossurato, bianco e nero – 22,00 €

ISBN: 9791280107602

Vulva Vulgaris

di Nine Antico e Amina Bouajila

A2B è la protagonista di Vulva Vulgaris: giovane, sensuale, ostenta una disinvoltura provocatoria quando affronta temi intimi. Ma è davvero la spaccona che sostiene di essere? In realtà nasconde un segreto ingombrante: tutto ciò che riguarda il desiderio sessuale la mette profondamente a disagio.

Un giorno si imbatte in alcuni video di “extreme cleaning” e scopre, quasi per caso, che il proprio corpo nasconde un talento inatteso: le sue secrezioni possiedono un potere detergente straordinario. Quello che inizialmente sembra un dettaglio imbarazzante si trasforma presto in un’opportunità. In un mondo ossessionato dall’igiene esibita, A2B intuisce che la sua intimità può diventare contenuto, performance… in una parola, business!

Tra costumi provocanti, appartamenti devastati, follower in crescita e commenti famelici, la protagonista scivola nella macchina dell’esposizione digitale, dove il confine tra empowerment e sfruttamento si fa sempre più sottile.

Disegnato da Amina Bouajila e scritto da Nine Antico, Vulva Vulgaris, nuovo volume della collana fumettizozzi, è una commedia grottesca e pop che intreccia erotismo caricaturale e satira sociale, interrogando con ironia feroce il rapporto tra corpo femminile, lavoro domestico e spettacolarizzazione della sfera privata nell’epoca dei social.

Traduzione di Boris Battaglia

136 pagine, brossurato, colori – 12,90 €

ISBN: 9791280107718