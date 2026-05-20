Guardare il mondo attraverso il fumetto: intervista a Gina Nakhle Koller

Al Napoli COMICON 2026 di quest’anno, il racconto dell’invasione di Gaza e del genocidio del suo popolo ha ricevuto particolare attenzione grazie al lavoro di Alino attraverso Pop Wave – COMICON for Palestine, una serie di mostre che hanno riunito autori e autrici palestinesi e italiani per rappresentare non solo la tragedia in corso, ma anche la cultura e l’arte di un intero popolo. Tra queste esposizioni trovava spazio anche una selezione di vignette tratte da Mentre il Mondo Guarda, volume pubblicato in italiano e inglese da Eris Edizioni e realizzato dall’illustratrice e fumettista libanese Gina Nakhle Koller, ospite dell’editore e protagonista di diversi incontri durante la manifestazione.

Con lei abbiamo parlato di Gaza, attivismo e di come il fumetto possa raccontare la realtà in cui viviamo.

Ciao Gina e grazie mille per il tuo tempo. Vorrei partire dall’inizio: quando hai pensato di diventare fumettista e illustratrice?

Sono una di quelle persone che hanno sempre saputo cosa volevano fare fin da bambine. Mia madre è insegnante d’arte, quindi sono cresciuta circondata dall’arte, ma ho iniziato davvero molto presto, probabilmente intorno ai cinque anni, quando ho cominciato a disegnare. Il mio primo fumetto l’ho realizzato quando avevo circa tredici anni. Poi ovviamente ho continuato su questa strada: ho studiato e mi sono concentrata sul graphic design e sull’illustrazione.

Quando hai deciso di avvicinarti all’attivismo e al disegno politico? I tuoi fumetti parlano molto di ciò che accade intorno a noi, soprattutto per quanto riguarda la Palestina.

Sono sempre stata molto interessata a disegnare o rappresentare cose che derivassero dalle mie esperienze personali o dalla vita reale. La mia tesi di master, per esempio, parlava del processo per ottenere un visto. Essendo libanese, ho realizzato un libro — che in realtà non è mai stato pubblicato — su quanto sia difficile ottenere un visto, sulla burocrazia che ci gira attorno, su quanto sia complicato e su quanto molte persone, soprattutto quelle con un passaporto europeo, non ne abbiano alcuna idea. Quindi ho sempre saputo di voler fare qualcosa che avesse un significato, qualcosa che mostrasse agli altri queste differenze. Per quanto riguarda il libro che sto realizzando ora, non sono partita con l’idea dell’attivismo. Dopo il 7 ottobre vivevo da sola in Svizzera, ero araba e lontana dalla mia famiglia. Crescendo in quella regione, sapevo esattamente quale tipo di risposta avrebbe avuto il governo israeliano nei confronti del popolo palestinese. Ero piena di emozioni contrastanti e ho sentito il bisogno di iniziare a disegnare ciò che provavo. È cominciato così. Dopo il master ero bloccata creativamente da circa otto anni, ed è stato allora che ho ripreso in mano carta e penna. Gradualmente questo si è trasformato in ciò che oggi le persone vedono come attivismo o resistenza. Ma non era pianificato: è nato come espressione delle mie emozioni ed è diventato, in un certo senso, la documentazione di un genocidio.

Qui in Italia il fumetto arabo o mediorientale e i suoi autori non sono molto conosciuti — forse in Francia la situazione è diversa. Visto che hai detto di essere cresciuta circondata dall’arte, ci sono stati artisti del tuo Paese o delle regioni vicine che ti hanno influenzata? Oppure autori provenienti da altri contesti?

A essere sincera, da bambina ero molto più influenzata dai fumetti stranieri che da quelli della regione. Non erano così popolari, oppure semplicemente non li conoscevo all’epoca. Sono cresciuta leggendo molti fumetti francesi come Tintin e Asterix & Obelix, ma anche fumetti americani come Archie Comics o Garfield. Molto diversi da ciò che faccio oggi, ovviamente, ma penso di aver assorbito da loro un certo senso dell’umorismo. Più avanti opere come Persepolis dall’Iran mi hanno influenzata molto, soprattutto stilisticamente, con il suo approccio in bianco e nero che adoro. E uno dei miei più grandi idoli, anche se non viene dalla regione, è Joe Sacco, che ammiro immensamente. Solo recentemente ho iniziato a scoprire più artisti arabi, e avrei voluto farlo molto prima.

Anche perché in Europa, o almeno in Italia, molti artisti provenienti da quelle regioni diventano conosciuti soprattutto quando affrontano temi politici o sociali.

Sì, esatto. E aggiungo anche che sono cresciuta in un ambiente molto internazionale. Non sono cresciuta in Libano, ma in Arabia Saudita, in un compound americano, e frequentavo una scuola francese. Quindi le mie influenze erano molto miste. Però sono stata comunque segnata dalla regione attraverso il Libano, dove trascorrevo le estati, e attraverso eventi come la Guerra del Golfo, che ho vissuto direttamente.

Secondo te, cosa può rappresentare il fumetto rispetto ad altre forme artistiche come fotografia o video, soprattutto quando affronta temi politici o legati alla realtà?

Credo che il fumetto e l’illustrazione aggiungano un ulteriore livello. È un medium senza limiti. Quello che faccio ora spesso si basa su fotografie reali provenienti da Gaza. Le fotografie sono molto dirette, ma i miei disegni aggiungono un elemento umano, mescolando la mia interpretazione con la realtà. Diventa una fusione di finzione e realtà. Questo può rendere più facile per le persone assimilare ciò che vedono. A volte le immagini sono così brutali che non riesci a guardarle a lungo, mentre l’illustrazione permette una riflessione diversa.

E questo porta alla domanda successiva: qual è la tua opinione sui social media in relazione all’attivismo?

Per me i social media hanno sicuramente aiutato a diffondere il mio lavoro. Quando ho iniziato non avevo nemmeno un account. Un’immagine è diventata virale dopo che un giornalista di Gaza, Muathaz Aziza, l’ha ricondivisa, ed è stato allora che ho capito che non riguardava più soltanto me: si trattava di diffondere un messaggio. I social media, soprattutto piattaforme come Instagram — molto usato a Gaza — sono stati molto potenti nel mostrare ciò che sta accadendo. Ma è anche tutto molto veloce: le immagini vengono consumate e dimenticate rapidamente. È anche per questo che abbiamo deciso di pubblicare un libro, per impedire che tutto venga dimenticato.

Sì, perché c’è il rischio di desensibilizzarsi, vedere tutto velocemente e poi andare avanti.

Esattamente. Questa normalizzazione sta già accadendo. Anche ora, nonostante si parli di cessate il fuoco, i bombardamenti continuano. Per questo il libro è così importante per me: è una testimonianza, una traccia. Vediamo le immagini e sappiamo che c’è un genocidio, ma dobbiamo in qualche modo mantenere viva la memoria, portarla con noi. Come tanti libri della storia che raccontano altri genocidi avvenuti in passato.

Hai mai avuto paura della censura o di ricevere minacce per il tuo lavoro?

Sì, ho sperimentato una certa censura su Instagram, come lo shadow banning. Ho ricevuto anche critiche: alcune persone sostengono che il mio lavoro disumanizzi le persone. Ma io sto cercando di mostrare la realtà attraverso il mio punto di vista. Finora nulla è stato rimosso, per fortuna. E no, non mi sono mai trattenuta dal pubblicare qualcosa. Anche quando esito, alla fine pubblico sempre. Ascolto l’urgenza di farlo e poi lo faccio. È un processo molto spontaneo: fa parte dell’intero percorso. E anche le imperfezioni del mio lavoro lo rendono, in un certo senso, il meglio che riesco a immaginare.

Hai ricevuto minacce?

No, nessuna minaccia diretta, fortunatamente. Però ho affrontato diversi rifiuti. Per esempio, in Germania ho provato a pubblicare una versione del libro ed è stata rifiutata senza spiegazioni chiare. Mi è stato detto che non citare il 7 ottobre era inaccettabile, ma il mio libro parla di ciò che è successo dopo, del popolo palestinese. Quindi sì, è stato difficile trovare comprensione.

Dall’altra parte, ci sono stati momenti in cui hai pensato che qualcosa fosse troppo, che non riuscissi a elaborarlo attraverso la tua arte? E mentre lavori su questi temi, riesci a mantenere una certa distanza emotiva?

All’inizio non c’era alcuna distanza. Ero emotivamente sopraffatta, piangevo continuamente. Ma sentivo di doverlo fare. Più avanti ho preso un po’ di distanza e ho cercato di affrontare tutto più come un’osservatrice, come un ponte tra Gaza e il pubblico. Comprendere meglio il mio background mi ha aiutata. Mia nonna era palestinese ed è fuggita nel 1948, e riflettere sulla storia della mia famiglia mi ha aiutata a elaborare le emozioni. Ci sono comunque cose che non riesco a disegnare, come i corpi gravemente mutilati dai bombardamenti. Ho disegnato la morte, ma alcune immagini sono troppo difficili.

Guardando tutti questi orrori, ci sentiamo tutti arrabbiati e impotenti. Cosa possono fare le persone comuni?

Tutti ci sentiamo impotenti, me compresa. Però credo che la consapevolezza sia importante. C’è un movimento sempre più grande, più persone sono informate perché ne parlano. Boicottaggi, manifestazioni, anche semplicemente informare un’altra persona: tutte queste cose contano. Credo che questo sistema non sia sostenibile e che il cambiamento arriverà, ma dobbiamo continuare a parlarne e a fare pressione.

Abbiamo assistito al tuo panel “COMICON e la Pop Wave palestinese”, dove eri insieme a molti artisti palestinesi e attivisti. Vorremmo chiederti com’è stata la tua esperienza in Italia rispetto ad altri Paesi, e in particolare a Napoli.

Mi commuove davvero molto. Quando sono arrivata in Italia, a Torino, sono rimasta scioccata da quante bandiere palestinesi ho visto. Vivevo in una sorta di bolla in Svizzera. Parlando con le persone qui, ho capito quanto molti italiani si sentano vicini alla causa palestinese, anche prima del 7 ottobre. A Napoli in particolare mi sento a casa: mi ricorda Beirut. Mi fa sentire che l’umanità non è morta. Ci sono persone che tengono davvero a questa causa e che provano qualcosa quando sentono parlare della Palestina. È molto toccante e ne sono sinceramente grata.

Grazie mille per il tuo tempo e il tuo prezioso lavoro, Gina.

Intervista realizzata il 2 maggio al Napoli COMICON.

Grazie a Sonny Partipilo e Francesca di Eris Edizioni per il supporto.

Gina Nakhle Koller

Nata nel 1982 in Libano, è una fumettista il cui lavoro affonda profondamente le radici nella sua eredità libanese e palestinese. Cresciuta tra le difficoltà di una regione segnata da continui conflitti, Gina ha scoperto nell’arte uno strumento potente di espressione personale e di racconto, un mezzo per connettersi con la propria identità e dare voce alle storie spesso ignorate del suo popolo. La Palestina rimane un tema centrale del suo lavoro, alimentando il desiderio di creare opere che raccontino la resilienza, le difficoltà e l’umanità della sua gente. Nel 2013 ha conseguito un Master of Arts in Illustrazione in Svizzera, dove vive tuttora, approfondendo il proprio impegno verso la narrazione attraverso il linguaggio visivo. L’arte di Gina supera i confini, invitando il pubblico a guardare il mondo attraverso la lente dell’empatia e ad ascoltare le voci di chi troppo spesso rimane inascoltato.