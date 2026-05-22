Zendaya: “Lavorare a Brand New Day con Tom è stato come tornare a casa”

22 Maggio 2026
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L'attrice parla del film Sony/Marvel e delle emozioni nel lavorare con il suo compagno.
Zendayatom

Intervistata dalla rivista Elle, l’attrice Zendaya ha avuto modo di parlare di quello che è stato il suo anno pià impegnativo con ben quattro pellicole in uscita, tra cui Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri che la vede di nuovo al fianco di Tom Holland, suo compagno nella vita.

A questo proposito, l’attrice ha sottolineato come il tornare al franchise e lavorare di nuovo con Holland l’abbia fatta “sentire a casa”, una sensazione differente ma sempre emotiva rispetto a The Odissey, dove i due compaiono nel film ma non condividono scene insieme, ma dove ha potuto guardare Tom recitare.

Avrei potuto piangere, ero così orgogliosa. E poi Spider-Man è stato un sogno; posso andare a lavorare ogni giorno con il mio migliore amico, la persona che amo – ha detto parlando di Holland -Portiamo i nostri cani al lavoro; è come un affare di famiglia. Siamo cresciuti con quei film! È come tornare a casa.

Spider-Man: Brand New Day sarà nelle sale italiane dal 29 luglio.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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