Zendaya: “Lavorare a Brand New Day con Tom è stato come tornare a casa”

Intervistata dalla rivista Elle, l’attrice Zendaya ha avuto modo di parlare di quello che è stato il suo anno pià impegnativo con ben quattro pellicole in uscita, tra cui Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri che la vede di nuovo al fianco di Tom Holland, suo compagno nella vita.

A questo proposito, l’attrice ha sottolineato come il tornare al franchise e lavorare di nuovo con Holland l’abbia fatta “sentire a casa”, una sensazione differente ma sempre emotiva rispetto a The Odissey, dove i due compaiono nel film ma non condividono scene insieme, ma dove ha potuto guardare Tom recitare.

Avrei potuto piangere, ero così orgogliosa. E poi Spider-Man è stato un sogno; posso andare a lavorare ogni giorno con il mio migliore amico, la persona che amo – ha detto parlando di Holland -Portiamo i nostri cani al lavoro; è come un affare di famiglia. Siamo cresciuti con quei film! È come tornare a casa.

Spider-Man: Brand New Day sarà nelle sale italiane dal 29 luglio.