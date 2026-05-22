Bao publishing presenta: Devo andare nello spazio

BAO Publishing è lieta di annunciare Devo andare nello spazio, l’esordio a fumetti di Ricccardo Atzeni, una storia ironica e surrale di fantascienza “quotidiana”.

Mocci è un trentenne precario di Cagliari per lavoro fa il corriere di recupero di cose che sono state perse e che vanno a finire direttamente nello spazio: animali domestici, mobili o gadget, tutto finisce nel cosmo, un luogo ormai addomesticato e affollato di rifiuti fisici ma anche digitali, tra foreste di meme, flussi di dati e distese di foto cancellate.

Le sue amicizie sono importanti, ma non ha un gran rapporto con la famiglia e ancor meno con suo padre, che è malato, e che Mocci non va mai a trovare, perché “deve andare nello spazio”. Quando lui scompare, non gli resta che un unico posto dove cercare.

Tenero e scanzonato, è un libro che parla di legami familiari ma anche amicizia, lavoro precario, rapporto con la tecnologia e scelte di vita.

Riccardo Atzeni

Devo andare nello spazio

Numero pagine: 192, colore, formato 19 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 23 euro

Uscita: maggio 2026

ISBN: 9791256212569

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L’AUTORE

Riccardo Atzeni (rikatz), pirrese emigrato a Cagliari, è nato nel 1981. Si occupa di illustrazione, animazione e fumetti. Ha realizzato fumetti e illustrazioni per Bompiani, l’inserto Fumetti di Domani Editoriale e 7 del Corriere. Come animatore, concept artist e direttore artistico ha curato alcuni cortometraggi animati indipendenti. Nel 2021 è uscito per Panini Saetta Rossa, con testi di Marco B. Bucci. Fa parte, insieme a Chiara Lamieri, Barbara Pirisi ed Elena Cabitza del collettivo sardo studioITTE. Devo Andare Nello Spazio (BAO Publishing) è il suo primo lavoro come autore unico.