Le novità Coconino di inizio settembre 2026

Comunicato stampa

Coconino Press ripropone, in edizione tascabile, il primo volume al mondo di Fumetti Rilassanti, vincitore del premio come Miglior Libro al Comicon di Napoli nel 2019.

Super Relax è un libro terapeutico. Un’esplorazione alla ricerca di livelli superiori di benessere. Insieme al protagonista, Gatto Silvestre, il lettore è invitato a vivere un’avventura al contrario e un viaggio di iniziazione. Dal mondo dello Stress dove si lotta per sopravvivere, che tutti ben conosciamo, si parte per raggiungere, un livello dopo l’altro, la più serafica delle sensazioni: il Super rilassamento. Lungo il percorso si incontreranno lotte e pericoli, volatili dispettosi, delfini parlanti, sfere magiche e perfino un celebre attore di cinema. Il Relax bisogna conquistarselo. Ma le vicende di Gatto Silvestre sovvertiranno il vostro modo di pensare, e tutti gli strumenti per cambiare vita saranno finalmente svelati.

Tutti conoscono lo stress, l’eterna lotta tra il dover fare e il non voler fare. Pochi conoscono il Relax. Pochissimi sanno che esistono livelli superiori di Relax… Un viaggio di iniziazione alla ricerca del benessere, in compagnia di Gatto Silvestre, con tutto lo humour e l’ironia del Dr. Pira.

Super Relax Edizione tascabile

Dr. Pira

Coconino Press, 2026

224 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 978876188831

A inizio settembre 2026 torna in libreria un classico del fumetto internazionale, in edizione brossurata e a un prezzo più conveniente: Jimmy Corrigan di Chris Ware.§

Un libro-mondo, un universo fatto di “3.072 disegni e 47.339 parole”, dove il tempo è suddiviso come nelle battute di una partitura musicale. Un’opera per la quale Ware si è ispirato dal punto di vista grafico e stilistico alla ricchezza inventiva dei classici del fumetto Usa del primo Novecento, da Gasoline Alley di Frank King al Little Nemo di Winsor McCay.

Pubblicato a episodi dal 1993 e poi edito in forma di romanzo nel 2000, Jimmy Corrigan è una delle opere più importanti del fumetto contemporaneo. Miglior libro al Festival di Angoulême, miglior libro ai Premi Eisner, vincitore dell’American Book Award e del Guardian First Book Award, assegnato per la prima volta a un libro a fumetti.

Jimmy Corrigan è la storia di un uomo qualunque paralizzato dalla paura di non piacere agli altri, a disagio persino con sé stesso. Ambientato a Chicago, il racconto inizia con Jimmy che riceve una lettera dal padre, scomparso da casa quando lui era ancora bambino: l’anziano genitore gli propone un incontro per la Festa del Ringraziamento. Dopo anni di silenzi e solitudine Jimmy incontrerà finalmente quell’uomo sconosciuto, a volte idealizzato attraverso la figura mitica di Superman. Ma Chris Ware percorre diverse linee temporali, con salti all’indietro lungo l’arco di tre generazioni della famiglia Corrigan, dal bisnonno William nella Chicago di fine Ottocento fino a Jimmy: è la storia di una catena di fallimenti, incomprensioni, mancanze di empatia e ferite nel rapporto tra padri e figli.

Jimmy Corrigan

Chris Ware

Coconino Press, 2026

384 pagine, brossurato, colori – 30,00 €

ISBN: 978876188930