VisionQuest esplorerà la morte di Tony Stark da un punto di vista inedito

Intervistato da SFX Magazine, lo showrunner di VisionQuest, Terry Matalas, ha rivelato che la serie Disney Plus esplorerà nuovamente la morte di Tony Stark in Avengers: Endgame dal punto di vista di F.R.I.D.A.Y., l’intelligenza artificiale facente parte dell’armatura di Iron Man, che nella serie avrà la fisionomia di Orla Brady.

F.R.I.D.A.Y. era presente quando Tony Stark è morto. Cosa si prova per un’IA a non essere in grado di proteggere la persona per cui è stata programmata. È una domanda a cui l’episodio pilota risponderà molto rapidamente.

Sempre la stessa rivista ha intervistato l’attore protagonista Paul Bettany che ha anticipato l’arco narrativo di Visione e come questo prepari il terreno per il futuro del personaggio al di là della serie Disney+, spiegando dove lo ritroveremo in seguito agli eventi di WandaVision.