VisionQuest esplorerà la morte di Tony Stark da un punto di vista inedito

7 Settembre 2026
di
La serie Disney Plus analizzerà la dipartita dell'eroe Marvel da una diversa prospettiva.
Tonystark

Intervistato da SFX Magazine, lo showrunner di VisionQuest,  Terry Matalas, ha rivelato che la serie Disney Plus esplorerà nuovamente la morte di Tony Stark in Avengers: Endgame dal punto di vista di F.R.I.D.A.Y., l’intelligenza artificiale facente parte dell’armatura di Iron Man, che nella serie avrà la fisionomia di Orla Brady.

F.R.I.D.A.Y. era presente quando Tony Stark è morto. Cosa si prova per un’IA a non essere in grado di proteggere la persona per cui è stata programmata. È una domanda a cui l’episodio pilota risponderà molto rapidamente.

Sempre la stessa rivista ha intervistato l’attore protagonista Paul Bettany che ha anticipato l’arco narrativo di Visione e come questo prepari il terreno per il futuro del personaggio al di là della serie Disney+, spiegando dove lo ritroveremo in seguito agli eventi di WandaVision.

Iniziamo la serie da dove l’abbiamo lasciata, con Visione Bianca riadattata a arma. Credo che alla fine della serie, Visione sia chiaramente sfuggito ai vincoli di chi lo ha riadattato e sia alla ricerca di un’autonomia. Alla fine della serie, credo che vedrete che questo rappresenta un trampolino di lancio davvero entusiasmante per ciò che Visione potrebbe fare in futuro.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli