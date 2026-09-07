Avengers: Doomsday scalda i muscoli

Avengers: Doomsday

In seguito alla diffusione del nuovo trailer ufficiale della pellicola, avvenuta qualche giorno fa, Disney e Marvel Studios stanno iniziando la preparazione per la fase finale della campagna marketing, che significa in primo luogo l’avvio delle partnerships ufficiali riguardanti il licensing e il merchandise della pellicola.

La major è conscia dell’enorme aspettativa che la pellicola sta maturando tra gli spettatori, elemento questo evidenziato anche dai dati di monitoraggio sui social media. In particolare, ScreenShare, una partnership di dati tra Screen Engine e il sito di spettacolo TheWrap, che monitora ogni settimana le 10 opzioni di intrattenimento più citate e se ciascuna ha guadagnato o perso terreno rispetto alla settimana precedente ha reso noto che il quinto capitolo cinematografico sugli Avengers, nella settimana dal 15 al 21 agosto, è balzato al quarto posto con il 4,5%, in forte aumento rispetto all’1,7% della settimana precedente, in seguito alla campagna promozionale effettuata durante l’evento D23.

Detto questo, Disney e Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente quali prodotti avranno l’arduo compito di promuovere la pellicola, ma alcuni indizi si stanno lentamente facendo largo con l’avvicinarsi della data di uscita. Tra queste, è da citare quella con Jeep del gruppo Stellantis, che era stata anticipata qualche mese fa dal responsabile marketing globale, ma che al momento è ancora coperta dal massimo riserbo. Nei giorni scorsi però è trapelato un teaser della collaborazione, che sarà incentrata su un modello di jeep ispirato alla pellicola e soprattutto al personaggio del Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr.

The Turning Door

Gli attori Javier Bardem, Marion Cotillard e Vanessa Redgrave presteranno le loro voci ai protagonisti del prossimo film d’animazione fantasy per famiglie, The Turning Door, scritto e diretto dal regista e artista Nicholas Ashe Bateman.

La trama della pellicola, attualmente in produzione, è incentrata su una bambina che trova una misteriosa scatola nascosta nell’armadio dei suoi genitori. Quando la scatola si trasforma in una porta aperta, la bambina precipita in un altro mondo chiamato “La Trasformazione.” Lì dovrà intraprendere una grande avventura fatta di magia antica, creature strane, terre sconosciute, alchimia, sogni e canti, il tutto per tornare a casa e salvare i suoi genitori.

Tra i doppiatori già annunciati figurano oltre a quelli citati Alicia Vikander, Jamie Dornan, Jodie Turner-Smith, Bill Nighy e Gillian Anderson. Il cast interpreterà canzoni e musiche originali composte da Claire Givens e Bateman.

Godslap

Lyrical Animation ha annunciato nei giorni scorsi la produzione di un adattamento cinematografico di Godslap, fumetto creato dallo youtuber e streamer Charlie “MoistCr1TiKaL” White, in collaborazione con la Meatier Productions, casa di produzione dello stesso White.

Godslap racconta la storia di un diciottenne di campagna cresciuto nascosto da un padre che considera il suo straordinario potere una maledizione. Dopo aver perso tutto in una sola notte di ribellione, deve decidere se la forza che dimora nelle sue mani lo rende un mostro o l’unica persona al mondo in grado di abbattere la corporazione che controlla il mondo.

Il progetto, che sarà realizzato con animazione classica in 2D, sarà diretto da Kellan Stover da una sceneggiatura di Daniel Dominguez e Jacob Robinson e dovrebbe uscire nelle sale nel 2028.