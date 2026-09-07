Il 12 e 13 settembre torna AFA Autoproduzioni Fichissime Andergraund

Comunicato stampa

Sabato 12 e Domenica 13 settembre si terrà la sesta edizione di AFA Autoproduzioni Fichissime Andergraund, festival dedicato al fumetto, all’illustrazione e all’editoria indipendente, presso il centro SOS Fornace di Rho, in via Risorgimento 18, dalle 12:00 alle 22:00 (ingresso con sottoscrizione).

Il festival, giunto alla sua sesta edizione (dal 2016 al 2018 al Leoncavallo, nel 2019 a Macao, e presente in forma ridotta al microfestival Sgambetto al Rob de Matt nel 2023 e 2024), avrà la partecipazione di oltre 200 tra autrici e autori che esporranno i propri lavori originali in una grande mostra mercato: nomi storici del fumetto underground e giovanissime promesse, mostre, dibattiti, incontri e musica.

GLI INCONTRI

Sabato 12 settembre dalle 16:00 si parlerà di Fumetto e lavoro, Sindacalismi e altre allucinazioni. Un incontro sul fumetto come professione, in cui si parlerà di tutele e diritti assieme a Emanuele Rosso (fumettista, cofondatore del Mefu, associazione per la tutela dei diritti dei fumettisti), Redacta (associazione per la tutela lavoratori autonomi nell’editoria libraria italiana), Lorenzo Palloni (fumettista, cofondatore del collettivo Mammaiuto e del magazine “La Revue”), Elías Taño (fumettista, pittore, tra gli organizzatori del festival spagnolo Tenderete), Collettivo Viscosa (gruppo indipendente di fumetto e illustrazione.

Domenica 13 settembre invece, sempre dalle 16:00, ci sarà l’incontro Fare pentole e coperchi: spazi culturali tra promozione, distribuzione, memoria e sopravvivenza. Si parlerà delle difficoltà che attraversano i luoghi ibridi e indipendenti della cultura, non solo a fumetti, assieme a Diletta Colombo (cofondatrice di Spazio BK prima e VolumeBK poi, spazio dedicato a libri illustrati, laboratori e musica), Giulia Basaglia (Scaldasole Books, libreria iscritta alla LIM – Librerie Indipendenti Milanesi), Alberto Abo Di Monte (bibliotecario) e lo storico Archivio Primo Moroni al Cox18.



LE MOSTRE

Ci saranno le mostre su Disastra, la nuova Astrologia Popolare, il volume di 400 pagine con cui abbiamo reinventato oroscopi e zodiaco per avere un futuro e una vita migliore, come un moderno oracolo o una guida tra le stelle.

Verranno esposti e messi a confronto i lavori dei due artisti Sdolz e TheDollMaker, fumettisti e al contempo abili professionisti nei propri settori (tatuaggi per Sdols e videomaking per TheDollMaker), con cui racconteremo la doppia vita di tantissimi illustratori e fumettisti.

Per finire ci sarà la misteriosa mostra Chrome Diffracted Senapism del duo Davide Aprea e Marco Falatti, pionieri delle fanzine e della stop motion.

I CONCERTI

I concerti saranno numerosi e divisi nei due giorni.

Sabato 12 si comincerà alle 19 con la presentazione musicale del fumetto di Stefano Alghisi “Ormond bar” edito da MalEdizioni, a seguire suonerà il Nuovo Canzoniere Elettronico, e ci saranno la musica e le immagini dei Satan is my Brother, il gruppo toscano noise/core/post ASINO, il power trio elettro/jazz MOAI e in serata il dj set milanese A Quite Village, e per chiudere il soundsytem dei Back a Bush.

Domenica 13 aprirà le danze l’atteso dj set di Kenny e le sue imballabili, assieme alla mitica Dj Violady direttamente da Router Radio. Dopo qualche incursione della fanfara FONC avrà inizio l’ultima giornata delle 5 Giornate DIY, con Active Minds (UK), Noverte (Bologna), Sono ancora vivo (Trento), Irma (Lodi), Ionico Ionico (Milano), Youngang (Torino).



Durante i due giorni di AFA, inoltre, ci saranno anche le sculture in movimento di Mechanics for Dreamers, il gioco senza premi Afazon contro i Data center e Tattoo Circus con tattuaggi flash di Artma, El Rughi, Kerol, Inmotulus e Sdolz!

SARANNO PRESENTI CON I LORO BANCHETTI:

451diy, Abc, Agenzia X, Al Phobos, Alessandro Locati, Alice Coppini, Alice Kowasky, Amortaccitua, Andrea di Carpegna, Andrea Nani, Anna Canavesi, Anna Dietzel, Annalisa Trapani, Ariafritta, Arte a morte, Artma, Bad Moon Rising, Bada fest, (B)ananartista, Barzak magazine, Bricòla, Byunknown, Caramella e Maia, Casa Loca, Cargo Viaggi Gra ci, Centro Studi Canaja, Chiara Seveso, Chiole, Clacid, Cleofacose, Crani Sciolti, Collettivo Ass(iri)+Prot, Collettivo CREPE, Collettivo Fomento, Collettivo Krivania, Collettivo Viscosa, Cox18, Criminaliza, D.Vanderh, Dario Arcidiacono, David Bacter, Davide Aprea, Davide Passoni, Delletue ammeavide, Digesto press, Dirk verschure, Do it togheter, Drosan, Dusty Eye, El Rughi, Elena Mistrello, Elías Taño, Elio e le maglie appese, Emx, Estrema Unzione, Federica Ferraro, Federico Cacciapaglia, Federico Zenoni, Federico Fabbri, Francesca Arena, Francesco Camporeale, Francesco Catelani, Francesco Macrì, Francesco Pirini, Frankenstein Magazine, Fratelli Di Bruno, GGT, Giacomo Spazio, Gianvo, Giatra Comics, Giulia Cellino, Gra caX, Gretaeta, Grim, Grrraf ante, Greve Edizioni, Hurricane Ivan, Igor Zovianoff, Inmotulus, Interiors, Isa dePica, Jacopo Starace, Jazz Manciola, Juan Scassa, Judyrhum, Kanjano, Kanzi, Kerol, Kolon, La Beccaccia, La Revue, La tana di Grotesquer, Lafabbricadibraccia, LapisNiger XYZT, Laser Vitù, Laura Giardino, Laura Nomisake, Le Talpe, Libri nticlandestini, Logro, Lokzine, Lombroso, L’Orda, Lowwla, Luca Settemmezzo, Luciop, Magagne Libri Serigra ci, MalEdizioni, Malinconia Fumogeno, Manori Edizioni, Mar Apavlaza, Marco Marinangeli, Marco Teatro, Margherita Morotti, Maui & Neri, Max Madest, Mecenate Povero, Mefu, Melancolia Prints, Mia Mauro, Mic, Michela Mazzon, Mitch L., Muralestremo, Nalsco, Nicola gobbi, Nicola Stradiotto, Night Putrid, Nova, Odol, Of cina Infernale, Of cine Ufopia, Oilloc, Oltrecollage Collective, Oroboro, Pablo Cammello, Paolo Cabrini, XSO, Phesto, Pierluigi Pintori, Pornoaloha, Premiata Serio, Rantolorosa, Rastabbello, Redacta, Requiescat, Riccardo Lameri, Rullampo, Saleh Kazemi, Salvatore Giommaresi, Samantha Woods, Santafede, Santy, Scaldasole, Sdolz, Ser Togni & Beam Press, Sight Hell Zine, Silly Nali con Porco d.i.y, Silly Nostalgic Kids, Simona Ugolotti, Simone Lucciola, Snuff, Soda Autoproduzioni, Spugna, Sputnik Press, Squaz, St.Lorz, Stefano Alghisi, Stefano Zattera, Strolippo, Ste Damato, Stella Nera Edizioni, Subseri, Suppergiù, Tafferuglio Magazine, Tebraska, Teen Romance, Terza Forma, TheDollMaker, Titti Demi, Tommaso Radaelli, Tonylight, Trincea Ibiza, Vania, Vash, Venanzio il chimico, Volume BK, Wabbit Hunting Season, Wolkswrtiterz, Wuarky, Zaex Starzax, Zannadura, Zeta e ancora e ancora…



All’intero del festival si potrà mangiare e bere, dalle 12.00 fino alle 22.00.