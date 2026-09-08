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Il Sentiero delle erbe amare: una giovane aspirante strega per i partigiani

8 Settembre 2026
di
Elena Artibani e Ludovica Tedesco propongono per Rider Comics un racconto che apre uno sguardo al ruolo della donna durante la Resistenza.
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Il sentiero delle erbe amareBinda è una donna che vive al margine dei boschi coltivando nel suo orto erbe di varia natura con cui realizza medicamenti, unguenti e bevande. A lei si rivolge chiunque abbia un problema, a qualunque corrente politica appartenga, e a lei si rivolge la giovane Aida, una ragazza abbandonata dai genitori partigiani costretti alla fuga. Con la scusa di curare qualche malanno, Aida inizia a frequentare con insistenza la casa della guaritrice: il suo obiettivo è quello di apprendere qualcuno dei suoi segreti per poterli usare per aiutare un ragazzo e i suoi compagni che combattono sulle colline come partigiani.

In questo breve racconto, la sceneggiatrice Elena Artibani e la disegnatrice Ludovica Tedesco costruiscono un racconto tutto al femminile – c’è un terzo vertice nella storia, Virginia, moglie del gerarca fascista locale – che, pur non mostrando battaglie o elementi diretti del racconti partigiano, lascia emergere il peso delle donne nella Resistenza e quanto, di fronte a certi momenti storici e contesti politici, l’imparzialità di fatto non esista, a prescindere dalla propria volontà, dato che soprattutto in quei momenti, qualunque scelta – anche non compierne alcuna – non può che essere politica.
La figura di Binda, evocando una tradizione rurale, incarna l’immagine della “strega” come guaritrice ed erborista e quella di una donna che vive ai margini: che sia della civiltà rappresentata dal paese, sia della Storia che lo attraversa. Da lei tutti passano, ma non è sempre la gratitudine quella che i suoi “clienti” si lasciano indietro.
Con pochi elementi, una buona dose di ironia – che attraversa tutta la prima parte del racconto e l’avvicinamento tra l’anziana donna e la giovane ragazza – e dialoghi arguti, il fumetto lascia emergere uno spaccato molto umano e rappresentativo che non cerca la didascalia, ma racconta dal margine la figura della guaritrice, il momento storico e le donne. La guerra, la Resistenza e il fascismo gravano e permeano ogni azione, ogni parola e rendono ogni conseguenza gravosa, ma non sono altro che il paesaggio di una piccola realtà che ne può conoscere solo gli echi.

Elena Artibani Ludovica Tedesco IL SENTIERO DELLE ERBE AMARE (Rider Comics)La gabbia del fumetto è varia, perlopiù giocando tra le tre e le sei vignette, e costruisce un ritmo fluido e scorrevole nella narrazioneIl tratto di Tedesco è naif, con alcuni elementi cartooneschi e – al netto di qualche frettolosa incertezza anatomica – fa recitare i suoi personaggi non solo calcando le espressioni dal viso, ma muovendo e lavorando su tutto il corpo e sulle mani. Curata l’immersione del periodo storico, grazie all’evocativo mix cromatico (le combinazioni che alternano dominanti gialli o dominanti azzurre) e al lavoro compiuto sull’abbigliamento.

In appendice al volume un lungo articolo di Pier Luigi Gaspa offre un’ampia carrellata di opere che hanno raccontato e restituito visibilità al ruolo della donna nella Resistenza, partendo dalla saggistica fino al cinema e al fumetto, a cui si aggiungono gli interventi delle due autrici che raccontano scelte e decisioni compiute nella realizzazione di questo fumetto corredati di qualche schizzo e un piccolissimo dizionario botanico a proposito delle piante nominate nella storia.

Abbiamo parlato di:
Il Sentiero delle erbe amare
Elena Artibani, Ludovica Tedesco
Rider Comics, 2026
100 pagine, brossurato, colori – 18,00 €
ISBN: 9791298592810

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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