Coconino Press pubblica un volume omnibus di Tatsumi Yoshihiro

Comunicato stampa

Nudi, indifesi, senza più maschere. Così appaiono i personaggi di Tatsumi Yoshihiro, nei racconti che svelano le ipocrisie della società giapponese. Dietro l’altisonante retorica bellica, negli anni Quaranta, ci sono le paure dei soldati e la dura schiavitù delle prostitute di guerra. Dietro la sbornia individualistica del boom economico, nei decenni seguenti, ci sono gli esclusi, i volti anonimi tra la folla, gli anziani abbandonati a sé stessi in città aride come deserti. Dietro la facciata delle relazioni di coppia ci sono tradimenti, legami morbosi e amori impossibili. Storie di solitudini e quieta disperazione: folgoranti, decadenti, cariche di esasperata sensibilità e di triste pietà. Tagliente e scabroso, capace di sondare gli abissi del cuore umano: mai però compiaciuto ma dolente, partecipe, vicino agli sconfitti.

Data la loro indisponibilità da tempo, Coconino Press nella sua collana Doku pubblica un omnibus che raccoglie tredici racconti di Tatsumi contenuti nei volumi Crocevia e Le lacrime della bestia. Pubblicati sulle pagine di alcune delle riviste giapponesi più importanti (Garo, Big Comic, Comic Baku, Shônen Magazine, etc.), queste opere hanno contribuito a definire il mito di Tatsumi e a cambiare per sempre la storia del fumetto internazionale.

Come scriveva lo stesso autore, queste storie “rappresentano una vera e propria svolta nella mia carriera… con questi racconti ho raffinato il mio stile”. In queste tredici storie Tatstumi dà voce ai reietti, agli sconfitti, denunciando paradossi e orrori di una società che nega ai suoi abitanti una vita degna di essere vissuta in nome di un falso progresso e del profitto a tutti i costi.

Frammenti di vista quotidiana, tragedie individuali perfettamente delineate in poche pagine, con dialoghi incisivi e toni cupi.

Tatsumi omnibus

Tatsumi Yoshihiro

Traduzione di Paolo La Marca

Coconino Press/Doku, 2026

297 pagine, brossurato, bianco e nero – 18,90 €

ISBN: 9788876188886

Tatsumi Yoshihiro