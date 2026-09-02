Anteprima: “Essere Tomas Milian – The Cuban Hamlet” di Cammamoro e Sansonna (Oblomov)

Da Bombolo a Traffic tra commedia trash e poliziesco d’autore. Era il destino di Tomas Milian, diventare un fumetto. Gli sarebbe piaciuto davvero, trasformarsi in eroe di carta: un altro modo, affine al cinema, per inseguire un’illusione di eternità, sfuggendo alla violenza del tempo. Il vero, grande film mai realizzato di questo attore camaleontico, è proprio la sua vita da romanzo, consumata al di là e al di qua dell’Atlantico.

Un’esistenza da Amleto cubano, come amava definirsi, mentre mormorava a se stesso un’autobiografia surreale, eppure verissima. Cominciata all’Havana e segnata dallo spettro di un padre violento: le tante maschere, indossate sui set, proteggevano la sua pelle fragile dal male di vivere. Per conquistare l’amore del pubblico, si è dato in pasto a venerati maestri e ruvidi artigiani, a Hollywood come a Cinecittà. Ha cercato se stesso, senza mai ritrovarsi del tutto.

Forse la sua verità, così intima e così illuminante, è nascosta nel flusso delle tante metamorfosi.

Essere Tomas Milian – THE CUBAN HAMLET

Cammamoro, Giuseppe Sansonna

OBLOMOV

Pagine: 112

Confezione: brossura

Dimensione: 21,5×30 | Colori

Collana: FEININGER

ISBN: 9791281692305

Prezzo: 22 euro

In libreria dal 28 agosto 2026

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GLI AUTORI

Cammamoro è un illustratore e fumettista siciliano. Ha collaborato con varie testate nazionali come il Corriere della Sera e Domani, oltre che con ong e associazioni culturali. Parallelamente porta avanti il lavoro di designer di carte da parati e le sue storie brevi sono apparse su riviste indipendenti.

Giuseppe Sansonna, nato nel 1977, è autore e regista nelle file di Rai Cultura. Dal 2018 ad oggi scrive e dirige documentari per il programma Di là dal fiume e tra gli alberi, in onda su Rai5 e Rai3. Dal 2019 scrive recensioni cinematografiche e saggi per la rivista Linus.