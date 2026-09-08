Il rientro a scuola di Gigaciao con Rupert di Fraffrog

Comunicato stampa

Arriva giusto in tempo per accompagnare il rientro a scuola di ragazzi e ragazze Rupert. Una rana a scuola, il nuovo fumetto di Fraffrog, pensato e scritto per coloro che hanno bisogno di una spinta, un aiuto e il giusto coraggio per affrontare il primo giorno di scuola!

Rupert affronta molte delle sfide che la scuola pone davanti a ogni alunno e alunna ogni giorno (affrontare i compiti, i bulli, le gite…), lo fa con coraggio, simpatia e anche un po’ di sfacciataggine, sempre guidato dalla giovane amica Fraffrog, che lo supporta e gli indica la cosa giusta da fare. Sarà sempre in grado di seguirla?

Già disponibile in preorder sul sito Gigaciao.com, sarà acquistabile in tutte le fumetterie, librerie e store online a partire da venerdì 11 settembre 2026.

Rupert. Una rana a scuola

Fraffrog

Gigaciao, 2026

144 pagine, brossurato, a colori – 18,00 €

ISBN: 9791257540272