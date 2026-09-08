Allagalla presenta un’antologia dedicata alla rivista Horror

Comunicato stampa

Fondata da Pier Carpi e Alfredo Castelli, Horror è stata la prima rivista italiana dell’orrore: un orrore quanto mai variegato, che riflette l’irrequieto gusto per l’insolito degli anni Sessanta e Settanta, al crocevia tra cultura underground e controcultura.

Questo volume, pubblicato da Allagalla Editore e disponibile dal 7 settembre 2026, offre una selezione del meglio delle storie a fumetti, della narrativa, delle rubriche, delle interviste e degli approfondimenti saggistici apparsi sulla rivista negli anni cruciali della sua breve vita. Una parentesi che, assorbendo e filtrando suggestioni folkloriche e pop nel senso più ampio (il mondo dell’occulto, il cinema, l’umorismo nero, il fumetto americano e quello francese…), ha tuttavia cambiato il modo di pensare all’horror e alle nuvole parlanti in Italia.

Il volume, curato da Fabrizio Foni e Marco Malvestio, è arrichito da un saggio di Fabio Camilletti.

Horror – la prima rivista italiana dell’orrore

a cura di Fabrizio Foni e Marco Malvestio

Allagalla Editore, 2026

332 pagine, cartonato, colori – 35,00 €

ISBN: 9788896457917