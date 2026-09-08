Allagalla presenta un’antologia dedicata alla rivista Horror

8 Settembre 2026
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Horror è stata la prima rivista italiana a fumetti dell'orrore e Allagalla ha deciso di renderle omaggio con una antologia di storie.
Horror Allagalla cover

Comunicato stampa

Fondata da Pier Carpi e Alfredo Castelli, Horror è stata la prima rivista italiana dell’orrore: un orrore quanto mai variegato, che riflette l’irrequieto gusto per l’insolito degli anni Sessanta e Settanta, al crocevia tra cultura underground e controcultura.
Questo volume, pubblicato da Allagalla Editore e disponibile dal 7 settembre 2026, offre una selezione del meglio delle storie a fumetti, della narrativa, delle rubriche, delle interviste e degli approfondimenti saggistici apparsi sulla rivista negli anni cruciali della sua breve vita. Una parentesi che, assorbendo e filtrando suggestioni folkloriche e pop nel senso più ampio (il mondo dell’occulto, il cinema, l’umorismo nero, il fumetto americano e quello francese…), ha tuttavia cambiato il modo di pensare all’horror e alle nuvole parlanti in Italia.
Il volume, curato da Fabrizio Foni e Marco Malvestio, è arrichito da un saggio di Fabio Camilletti.

Horror – la prima rivista italiana dell’orrore
a cura di Fabrizio Foni e Marco Malvestio
Allagalla Editore, 2026
332 pagine, cartonato, colori – 35,00 €
ISBN: 9788896457917

 

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