Lanterns: Peter Safran aggiorna sulla seconda stagione

Intervistato da Collider, il co-presidente dei DC Studios, Peter Safran, ha fornito un interessante aggiornamento sulla seconda stagione di Lanterns, ancora non ufficializzata dalla major, ma che nelle scorse settimane ha visto la composizione di una writer’s room già pronta a lavorare.

In merito, Safran ha sottolineato che la seconda stagione dovrà essere all’altezza della prima, la quale ha avuto un grande successo contornato anche da una accesa discussione tra i fan.

Se riusciremo a ideare quello che riteniamo essere un degno seguito di una prima stagione tanto amata e riuscita, sarà proprio questo a determinare se ci sarà una seconda stagione.

Safran ha aggiunto che, a suo parere, l’aspetto più gratificante del successo della prima stagione è stato vedere il franchise su Lanterna Verde tornare al centro del dibattito culturale.

È stata un’ottima stagione televisiva, basata su un franchise che, dal 2011, era rimasto in qualche modo “contaminato”, non è vero? L’aspetto più gratificante di questa serie – e di questa stagione su HBO – è che ha riportato Lanterna Verde al centro del dibattito e della cultura popolare, in modo davvero positivo.

Lanterns ha registrato una media a episodio di oltre 12 milioni di spettatori ciascuno negli Stati Uniti, cifra che sale a quasi 19 milioni se si considera anche il pubblico internazionale.