Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Poi mentre sei lì a sorridere pensando agli autori che si sono prestati alla nostra “tortura”, escono fuori quelle tavole che quasi non ricordavi, di un autore che non c’è più ma come ti giri spunta ancora fuori a ricordare quello che ha fatto, e il vuoto che ha lasciato nel fumetto italiano. Queste sono tavole fatte in sole 24 ore, a nostro avviso formano un capolavoro artistico impressionante. Per pubblicarle ho dovuto fare un lavoro da mosaicista, mettendo insieme parti superiori e inferiori, fotografata o scannerizzate a pezzi. Mi sono sentito come se rimettessi insieme i pezzi di un puzzle, e ancora non avessi capito il disegno per intero.

Grazie Akab.

Cos’era questo? Un cartone per provare i pennelli, un quadro? Forse solo Akab potrebbe rispondere…

AAA cercasi essere umano disposto a farsi mangiare di Akab

Foto

Biografia

Akab o Aka B (al secolo Gabriele di Benedetto) ha spaziato tra pittura, cinema, animazione, ma tutto lo riportava inevitabilmente al fumetto. È stato uno dei fondatori dello Shok Studio per il quale ha pubblicato la serie Morgue; ha lavorato per le principali case editrici statunitensi. Con il collettivo Dummy ha scritto e disegnato Le 5 fasi (Edizioni BD), con Edizioni Logos ha pubblicato Monarch. Tra i suoi lavori Not an atom of hell shall enter in my paradise (in lingua inglese) e Defragment. Il blog dell’autore era mattatoio23.blogspot.com. Se n’è andato il 14 agosto del 2019, lasciando un vuoto nel fumetto italiano.