COMUNICATO STAMPA

Manaya, in uscita per saldaPress il 27 novembre 2026, è il capolavoro visivo e narrativo di Carmine di Giandomenico. Una graphic novel avventurosa e intima che dà spazio all’emotività dell’autore che lo ha concepito e creato in quindici anni di lavoro.

In Manaya, l’autore dà vita a un fumetto toccante e intimo, ambientato in un paesaggio neozelandese. Il volume fonde i tratti folkloristici con le tematiche che gli stanno più a cuore: il rapporto padre-figlia e il ruolo genitoriale. Un lavoro grandioso curato integralmente dal maestro, che esalta il potere iconografico delle vignette e ribadisce la grandezza interpretativa dell’autore.

La trama procede lungo direttrici cronologiche solo all’apparenza separate. Ai giorni nostri, una figura femminile maori si muove tra boschi e rocce sulle tracce della leggendaria Manaya, spinta da un cieco desiderio di rivalsa. Anni prima, in un insediamento di campagna, la piccola Rangi scorge nel muto raccoglimento di una figura in catene un inatteso conforto per il proprio cuore. Le storyline si intrecciano e danno vita all’acuta narrazione di stampo cinematografico che Di Giandomenico ha adottato.

La forma orizzontale delle tavole, oltre a definire una chiara ispirazione filmica, dona maestosità ai panorami e slancio all’azione. Con alcuni passaggi muti, l’autore analizza le pieghe dei legami di sangue e ci restituisce una storia autoriale che mescola e unisce l’impeto della leggenda con una meditazione intima sugli affetti e sulle radici.

Carmine di Giandomenico sarà presente a Milan Games Week & Cartoomics tutti i giorni dal 27 al 29 novembre allo stand saldaPress per presentare Manaya e incontrare lettori e lettrici. Sarà possibile acquistare il volume in edizione regular oppure con cover variant disegnata da Paul Azaceta.

Manaya sarà disponibile in tutte le fumetterie, librerie e store online a partire dal 27 novembre. Let’s keep surfin’ on comics!

Manaya

Storia: Carmine Di Giandomenico

Disegni: Carmine Di Giandomenico

Formato: 300 x 201 mm, C., 96 pp., col.

Data di uscita: 27/11/2026

ISBN: 9791254617960

Carmine Di Giandomenico, classe ’73, disegnatore teramano di caratura internazionale, ha iniziato la sua carriera insieme a Daniele Brolli con la miniserie Examen (1995). Poi ha collaborato con Sergio Bonelli realizzando, con Bilotta, l’universo alternativo di Dylan Dog Il pianeta dei morti viventi, il remake Ancora il Lungo addio, e le cover e il primo numero della serie Orfani – SAM, oltre ad aver co-creato Souzie-q – un ritratto di Rocky Marciano. Collabora con Marvel Comics, DC Comics e Skybound, ed è stato il primo italiano a riscrivere le origini di Daredevil Battlin’ Jack Murdock e ha illustrato le origini di Magneto. Sempre per Marvel ha disegnato Spider-man Noir, versione del personaggio negli anni trenta e, insieme a Peter David, ha rilanciato X-factor. Tra il 2016 e il 2018 è stato il disegnatore di punta di Flash per DC comics (Batman The Knight, Deathstroke). Ha collaborato anche a vari film, tra cui Double team e Gangs of New York, e alla realizzazione del sito Patapàn di Claudio Baglioni. Ha curato le illustrazioni per il suo progetto musicale Un piccolo Natale in più e, nel 2018, la cover del disco di Luca D’Alberto Exile. È insegnante di anatomia in movimento presso l’Accademia del Fumetto di Pescara. Per Magic press/saldapress, poi ristampato da Feltrinelli, ha creato La dottrina con Alessandro Bilotta. Nel catalogo Saldapress sono presenti i suoi progetti personali: Manaya e Oudeis.