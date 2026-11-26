Comunicato stampa

Andreis APS Màcheri celebra il suo decennale con mostre, musica, fumetto e incontri

“Màchevalle” raccoglie le iniziative e i festeggiamenti per il decennale di APS Màcheri, nata ad Andreis con un progetto culturale che ha scelto il fumetto e l’illustrazione come linguaggi capaci di creare incontri tra arte, creatività, montagna, territori e persone.

Un percorso costruito attraverso collaborazioni, iniziative culturali e occasioni di condivisione, nel quale il fumetto è diventato uno strumento per raccontare e mettere in relazione mondi diversi.

Il 2026 è l’anno del decennale e Andreis ospiterà due giornate di appuntamenti per celebrare questo percorso.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2026

Andreis – Centro visite del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

Ore 17.30 – Inaugurazione della mostra e premiazione del concorso “Disegna il tuo Màcheri”

L’iniziativa è rivolta alle alunne e agli alunni dell’Istituto Comprensivo “David Maria Turoldo” di Montereale Valcellina coinvolti in un’esperienza creativa dedicata all’immaginario di Màcheri.

SABATO 12 DICEMBRE 2026

Andreis – Centro visite del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

Ore 15.00 – Concerto dei Capitano Tutte A Noi

Capitano Tutte A Noi è una realtà musicale che ha fatto del cantare e suonare insieme un modo per stare bene e condividere esperienze. Il gruppo nasce nel 2013 a Pordenone, all’interno di un progetto promosso dalla Cooperativa sociale Itaca, con l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso la musica.

Un’esperienza che utilizza il linguaggio musicale come strumento di accoglienza, crescita personale e confronto senza pregiudizi, favorendo l’incontro e la partecipazione sociale. Come raccontano gli stessi componenti, «la musica ci ha dimostrato di essere uno stimolo formidabile per superare le barriere, non solo del pregiudizio ma anche del pensare comune».

Ore 18.00 – Inaugurazione della mostra “Màchevalle – 10 anni tra le nuvole”

Per celebrare questo anniversario, numerosi autori e autrici hanno accolto il nostro invito a realizzare un’opera originale, interpretando il rapporto tra fumetto, montagna e Andreis, il paese che ospita APS Màcheri e l’Archivio del Fumetto d’Alta Quota.

Ne è nata una raccolta di immagini che racconta, attraverso sensibilità e linguaggi differenti, il legame con il territorio e la sua complessità: un dialogo tra creatività, paesaggio, memoria e comunità.

Un ringraziamento particolare va agli autori e alle autrici che hanno contribuito con le loro opere alla mostra e ai calendari realizzati per l’occasione:

Carlo Rispoli · Eugenio Belgrado · Francesco Frongia · Giuseppe Palumbo · Ivan Boldrin · Jacopo Rossitto · Lele Vianello · Lido Contemori · Luca Salvagno · Marcello Toninelli · Marco De Angelis · Marco Tabilio · Marci Tonus · Marilena Nardi · Marina Girardi · Marta Gerardi · Michele Petrucci · Paolo Cossi · Roberta Sacchi (Sakka) · Sergio Tessarolo · Tania Giacomello.

Presentazione della nuova edizione de “Il terremoto del Friuli” di Paolo Cossi

A seguire, Paolo Cossi, già socio fondatore di Màcheri e autore che conosce profondamente il rapporto tra le persone e la montagna, presenta la nuova edizione della sua graphic novel dedicata al terremoto del Friuli del 1976.

Un racconto costruito attraverso le testimonianze raccolte, le notizie pubblicate sui giornali e le registrazioni radiofoniche e televisive dell’epoca. La memoria di chi ha vissuto il terremoto si intreccia con la ricostruzione storica, restituendo una vicenda che ha segnato profondamente le persone, le famiglie e il territorio.

Il fumetto diventa così uno strumento per raccontare il prima e il dopo della scossa, la sospensione improvvisa delle vite quotidiane e le trasformazioni che hanno cambiato il volto del Friuli. Una storia di memoria, perdita e ricostruzione, nella quale si ritrovano anche le radici del nuovo sviluppo sociale, culturale ed economico della regione.

Consegna delle tessere onorarie

Fin dalla sua nascita, APS Màcheri ha voluto riconoscere e ringraziare le persone che contribuiscono alla divulgazione e alla promozione della cultura del fumetto nel territorio.

La tessera onoraria, della durata di tre anni, rappresenta un modo originale per valorizzare questo impegno e ricordare che la cultura, e quella del fumetto in particolare, vive grazie alle persone che animano gli spazi, condividono conoscenze e trasformano le proprie competenze in esperienze collettive.

Màchebrindisi

La giornata si concluderà con un momento conviviale: un’occasione per ritrovarsi, festeggiare insieme e condividere ricordi, esperienze e nuove prospettive.

IL FUMETTO INCONTRA LA SCUOLA

Nei giorni precedenti alle celebrazioni sono previsti incontri con gli studenti di diversi istituti del territorio. Sarà un’occasione per confrontarsi sul racconto a fumetti del terremoto del Friuli, con la partecipazione di Paolo Cossi.