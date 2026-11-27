Storie di Segni – Fuori Serie è una collezione di appendici sul mondo della narrazione per immagini. Se Storie DiSegni racconta il gesto del disegnare, Fuori Serie ci porta a scoprire cosa si può fare con il disegno.

Mezzo ibrido, il fumetto mescola non solo testo e immagini, ma temi e generi. L’autobiografia, le storie intimiste e quelle che guardano alla realtà si sono prese uno spazio sempre più importante nel fumetto contemporaneo. Ci parla del suo approccio alle possibilità del racconto a vignette Martina Sarritzu, autrice che racconta di sé e delle sua Cesena nel graphic novel L’è una leggera pubblicato da Canicola Edizioni e First Loves Failed sulle pagine della rivista La Fine Del Mondo. L’abbiamo incontrata a Lucca Comics & Games 2026.

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Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.