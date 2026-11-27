Se c’è un elemento che accomuna molte delle opere di Ram V, è la presenza di una o più figure divine nelle sue storie, in particolare nei lavori autoriali. Dopo Le molte morti di Laila Starr e Rare Flavours, il suo nuovo fumetto non sembra essere da meno, come si intuisce già dal titolo. Deicidium non rappresenta solo il ritorno dello sceneggiatore indiano sul tema delle divinità, ma anche l’inizio di un progetto ambizioso e unico nel suo genere, con una pubblicazione contemporanea in più paesi e un’uscita di più volumi dilazionata nel tempo.

La nuova collaborazione con Evan Cagle, dopo il successo di Dawnrunner, è ambientata in un futuro distopico, dove le vecchie religioni sono state cancellate in seguito a una sanguinosa guerra. La nuova società formatasi in seguito si fonda su un nuovo credo, creato dalla stessa classe politica che è al comando. Il controllo è esercitato in maniera autoritaria, in particolar modo nelle periferie, dove iniziano a emergere i primi moti reazionari.

Fin dalle prime pagine si avverte come il mondo creato da Ram V sia vivo e profondamente dinamico: nonostante ci vengano forniti pochi dettagli sulla sua struttura, sono già chiari alcuni elementi portanti, tra cui l’ampia presenza di un gruppo di forze armate, atto a mantenere l’ordine. Nel primo volume, dal carattere fortemente introduttivo, ci vengono presentate varie storie, ognuna con un proprio protagonista. Nonostante il contesto di provenienza dei vari personaggi sia differente, sono tutti accomunati dal risiedere nelle fasce più basse di un sistema che sembra possedere una divisione in caste, seppure in maniera velata.

Deicidium si prospetta come un’opera che fa del contrasto uno dei suoi punti di forza principali: a quello più emblematico, tra nuovi e vecchi dei, si aggiungono anche quelli tra classe politica autoritaria e ribellione popolare e quello di un mondo fondato sulla religione ma profondamente militarizzato. Il primo albo di questa nuova serie, come detto, ha come funzione principale quella di descrivere il mondo in cui si svilupperanno le varie vicende. La narrazione è da subito molto rapida, dovendo sviluppare la storia di ben quattro soggetti contemporaneamente, risultando, tuttavia, un po’ affrettata, in particolare durante la prima lettura.

Il volume potrebbe quasi essere considerato come un prologo, viste le tante linee narrative contenute al suo interno: vengono introdotti alcuni dei personaggi principali e le loro storie, con uno sguardo rivolto alle conseguenze della tirannia e ai rapporti interpersonali, alimentati soprattutto dalla voglia di riscatto e di libertà. La velocità del volume, tuttavia, si percepisce anche da questo punto di vista: la necessità di sviluppare la narrazione di quattro vicende contemporaneamente costringe lo sceneggiatore indiano a premere sull’acceleratore in alcuni passaggi, anche se la narrazione non ne risente in maniera eccessiva.

Deicidium è caratteristico anche dal punto di vista del numero di pagine, a metà tra uno spillato americano e un classico manga. Il formato rappresenta un ibrido, che ben si presta alla volontà dello sceneggiatore indiano di realizzare nel prossimo futuro diversi cicli narrativi, di cui il secondo, già annunciato, vedrà alle matite Anand RK.

Il profondo contrasto è visibile anche nel comparto grafico del fumetto, ad opera di Evan Cagle, che si occuperà dei primi tre albi. La città, che nella parte centrale della sua urbanistica possiede tecnologie futuristiche, presenta anche la più classica delle periferie posta marginalmente, dove case di piccole dimensioni sono ammassate le une sulle altre. Il passato dell’artista statunitense nel mondo dei videogiochi funge da arma in più nel world building, dove veicoli ed edifici pesantemente influenzati da prodotti cyberpunk come Akira, si alternano a statue e castelli di stampo classico.

Il background di Cargle e le influenze di alcuni manga shonen sono chiaramente visibili anche nel character design. Le tute e le armi con le quali i personaggi combattono rappresentano una tecnologia avanzata che permette allo stesso disegnatore di realizzare sequenze d’azione coinvolgenti e mai confusionarie, nonostante l’assenza di colori e l’utilizzo solo della scala di grigi.

Oltre alla curiosità del lettore verso il mondo che gli viene presentato e alla mitologia di cui riceviamo sporadici indizi, la principale forza trainante dell’opera è la tensione che cresce gradualmente all’interno di tutte le vicende, fino a raggiungere l’apice nelle pagine antecedenti all’epilogo. Il primo volume di Deicidium rappresenta un ibrido tra fumetto statunitense e manga, amalgamando in maniera coerente gli elementi di entrambi. La storia ha lo scopo di gettare unicamente le basi di una vicenda, e di un mondo, molto ampi, basati sulla mitologia e sulle atmosfere futuristiche, senza trascurare quella componente introspettiva sempre presente all’interno delle opere di Ram V.

Abbiamo parlato di:

Deicidium 1: Il ritorno

Ram V, Evan Cagle, Aditya Bidikar, Tom Muller

Traduzione di Simone Roberto

Edizioni BD, novembre 2026

96 pagine, cartonato, b/n– 14,00 €

ISBN: 9788834948880