Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Riuscire a fare 24 tavole in 24 ore non è per tutti, richiede più preparazione di quanto ci si immagini e anche un discreto fisico. Inoltre avrebbe bisogno di più calma di un festival di musica zeppo di gente, rumore, distrazioni… Riportiamo le 7 tavole non terminate del non professionista Marco Baiocco. Il racconto di un gesto estremo che probabilmente voleva esser il modo per raccontare tante, brevi, storie. Spezzoni di vite che passano davanti agli occhi del protagonista, mentre ci immaginiamo la famosa battuta “Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene…”.

Non ci risulta abbia coltivato la passione per il disegno, anche se abbiamo trovato traccia di un Marco Baiocco tra i disegnatori di un Jonathan Steele Extra del 2008: chissà se era proprio lui! Se ci leggi, fatti sentire!

Senza titolo di Marco Baiocco