Comunicato stampa

Gli agitati. Vita, quaderni e morte di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra è il fumetto pubblicato da Rider Comics che racconta i passaggi cruciali della vita del direttore del manicomio di Lucca tra il 1936 e il 1944, anno della sua morte.

Scritta da Luca Comincioli e disegnata da Alessandro Primerano, la graphic novel intreccia un pezzo di storia legato ai trattamenti per la salute mentale con l’opposizione al regime fascista.

Mentre l’Italia è attraversata dalla guerra e oppressa dal regime fascista, Guglielmo Lippi Francesconi dirige l’ospedale psichiatrico, introducendo modalità innovative per il trattamento dei degenti, che non venivano più trattenuti con mezzi di contenzione, ma invitati a fare, per poter curarsi senza perdere se stessi. Quando il regime tenta di piegare la psichiatria ai propri obiettivi richiedendo false perizie e internamenti politici, il direttore sceglie di seguire la propria coscienza.

Il titolo Gli agitati richiama il termine utilizzato all’epoca per identificare alcuni tipi di pazienti psichiatrici e lo trasforma nel simbolo di un cambiamento culturale e medico fondato sul riconoscimento dei diritti e della dignità della persona.

A impreziosire il volume, la prefazione a cura di Galileo Guidi, Presidente del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, l’intervista a Micaela Lippi Francesconi, nipote dello psichiatra l’intervento del dott. Enrico Marchi, psichiatra e presidente del Centro Studi Lippi Francesconi APS, sulla storia della psichiatria.

Il volume è pubblicato nell’ambito del progetto “Il Coraggio della Mente”, promosso dal Centro Studi e Ricerche Prof. Guglielmo Lippi Francesconi, in partnership con Artespressa e con il patrocinio della Provincia di Lucca. Il progetto è sostenuto dalla Regione Toscana, nell’ambito dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione, realizzato con fondi Otto per mille della Chiesa Valdese e con il contributo di Unicoop Firenze – Sezione Soci Lucca, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca ETS e con Archimede APS.

Gli agitati. Vita, quaderni e morte di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra

Luca Comincioli, Alessandro Primerano

Rider Comics, 2026

100 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791298592834

Disponibile sul sito Ridercomics.it per il preordine, e sarà disponibile in fumetteria e libreria a partire dal 30 novembre 2026

Gli autori

Luca Comincioli scrive e continuerà a scrivere. È una minaccia. Nasce nel ’93, il giorno in cui muore Frank Zappa a Los Angeles. Si appassiona al mondo del fumetto e alla letteratura negli anni del liceo. Ha collaborato con riviste, webzine e case editrici, lavorando a racconti, fumetti brevi e sceneggiature per il cinema. Ha una strana ossessione per la musica ambient, il trash, i vampiri e le camicie brutte. Ha pubblicato Salem, 1692 e Zheng He, entrambi per Cityland Comix e The Century Wasp con Upper Comics.

Alessandro Primerano, in arte Alep, nasce nel 1982 e cresce con una passione costante per il fumetto e il disegno. Fin da giovanissimo si avvicina al mondo dell’illustrazione, trasformando negli anni questa inclinazione in un vero e proprio percorso creativo e professionale. Dopo un lungo periodo di studio e gavetta, inizia a lavorare come disegnatore realizzando graphic novel, copertine e illustrazioni per la microeditoria, sviluppando uno stile personale che si consolida progetto dopo progetto. Con Cityland Comix pubblica Nobody Likes: Prepotenza, i fantasy per ragazzi Liam: Preludio del giorno eterno e Liam 2: Assolo. Sempre per Cityland realizza Salem 1692, un fumetto storico, nato dalla collaborazione con Vanilla Magazine e sceneggiato da Luca Comincioli.