Luca Peverelli e Chiara Milano sono stati ospiti a Lucca Comics & Games 2026 de Lo Spazio Audace – Vignette e caffè, il format frutto della collaborazione tra Lo Spazio Bianco, Audaci e Sono Cose Serie, per parlare di Montagna, pubblicato da Sergio Bonelli Editore.

Chiara e Luca, benvenuti a Lo Spazio Audace, raccontateci che cos’è Montagna.

Luca: Montagna è un fumetto di genere, ed è la prima cosa che ci interessava. Volevamo mescolare luna visione più autoriale e intimista con la narrazione popolare. Per cui è un fumetto di botte, un fumetto con violenza e azione che in realtà, visto lo stile di Chiara e la sua grammatica narrativa, si sposta spesso in una direzione intimista e non così battuta dal genere. Abbiamo cercato di mettere d’accordo queste due nature partendo dalle influenze di opere “di serie B” per cercare di scandagliare qualcosa di un po’ più profondo, in questo caso sul rapporto tra il buono e il cattivo dell’opera che adesso non posso approfondire troppo per non fare spoiler, ma che è la chiave di volta del fumetto.

Per una contaminazione di questo tipo, la prima domanda che mi viene è che tipo di riflessioni avete fatto dal punto di vista grafico, estetico?

Chiara: Dal punto di vista estetico io sono sempre stata, fin da bambina, attratta dal manga. Ho letto tantissimo Dragon Ball, e solo crescendo mi sono appassionata molto a Bonelli o comunque a uno stile più italiano, più realistico. Soprattutto a storie come quelle di Dylan Dog che riprendono molto il genere e questi concetti. Montagna è figlio di queste due passioni, anche a livello di disegno ho cercato di mantenere un certo tipo di nero – il colore che poi ha messo su Luca secondo me è estremamente pulp, molto particolare – cercando però di essere dinamica come nei manga, come quello che abbiamo sempre apprezzato noi. Penso che si veda molto Dragon Ball in quel modo di disegnare.

Avete vinto il Lucca Project Contes nel 2025 e un anno dopo… volume pubblicato. Come è stato a livello professionale quest’anno? Che cosa è successo in questi 12 mesi e qual è stato il percorso?

L: È stato un tour de force. Chiaramente il concorso implica che tu alla Lucca successiva devi arrivare con il libro. Questo progetto noi lo avevamo già proposto altre volte ed era una storia molto lunga, molto più lunga di così, per cui il nostro anno è passato cercando di capire quanto potevamo tagliare, quanto potevamo comprimere la storia per avere il giusto compromesso fra una cosa realizzabile nei tempi a disposizione, ma che fosse godibile per il lettore. Non volevamo che fosse narrato di fretta. Ci prendiamo tante pause nel racconto, ci sono delle sequenze mute che sarebbero inutili ai fini della trama, diverse sequenze di respiro… per cui l’anno è stato soprattutto nella prima parte capire questa cosa. Fatto questo… non c’è una grande avventura da raccontare, nel senso che tutti i giorni, tutto il giorno, li abbiamo passati a lavorare. Siamo contenti perché Bonelli ci ha lasciato veramente il massimo della libertà creativa. C’è stato un editing, certo, e siamo stati seguiti dalla casa editrice che ha corretto le bozze e fatto osservazioni. Però la cosa bella è che quello che è uscito è completamente la nostra visione, nel bene e nel male. Chiaramente esponi il fianco… le critiche eventuali sono tutta colpa nostra, ma anche i meriti, ed eventualmente i complimenti. Quindi è stato faticoso, ma assolutamente divertente. Più divertente che faticoso.

C: È stato faticoso, ci sono state le serate di lavoro, le notti. Va detto che abbiamo avuto la fortuna di avere intorno delle persone che ci hanno aiutato tanto e parlo di nostri amici, parlo dei nostri genitori, perciò è stato anche divertente, se devo essere sincera. È capitato che i nostri amici rimanessero a cena per poter stare insieme, che cucinassero per noi trasformando in un certo senso alcuni momenti di lavoro in una festa. Poi ci sono stati momenti anche molto difficili… Io in realtà mi aspettavo più solitudine, invece non c’è stata. Siamo stati circondati di amore, si può dire.

Rispetto alla versione che avete portato a Lucca l’anno scorso, quanto è cambiato o vi è stato chiesto di cambiare nel volume Bonelli?

C: Dal punto di vista grafico, ad esempio, il lavoro era molto più materico, un po’ più realistico, più definito. Ovviamente nel momento in cui si è deciso di fare 126 tavole ho dovuto sintetizzare tanto, magari perdendo qualcosa dal punto di vista grafico, di bellezza, ma cercando di rendere più veloce e più interessante la narrazione. Alla fine ci sono alcune immagini di quello che era stato il lavoro mandato al concorso l’anno scorso, mentre il segno del fumetto è in realtà più semplice.

L: Dal punto di vista della storia è più o meno la stessa cosa. Non abbiamo avuto limiti su cosa scrivere, non ci è stato chiesto di cambiare il finale o altro… queste cose non sono successe, è rimasto quello del contest. L’unico compromesso l’abbiamo dovuto fare noi con il tempo a disposizione, per cui purtroppo ho dovuto sacrificare alcune linee narrative che riguardavano i personaggi secondari. Quella cui tengo di più riguarda un commissario e una sua collega che hanno una tresca sentimentale e litigano sempre. Erano forse una delle parti più divertenti da scrivere. In realtà ci sono, sono presenti, sono importanti, sono rimasti dove erano, ma chiaramente c’erano tante scene in più che gli avrebbero reso giustizia. Però, insomma, la consegna era stringente e i compromessi inevitabili.

Togliendo devi anche evitare di far scadere i personaggi nello stereotipo, non è un lavoro semplice…

L: Sì, infatti ho scritto e riscritto tante volte diverse sequenze. Mentre lei già era partita con le tavole io sistemavo delle parti proprio per trovare l’essenziale. Forse prima avevo scritto una roba un po’ troppo sbrodolata e dovevo capire cosa rimaneva togliendo tutta la fuffa.

Raccontando attraverso il disegno, ti ha aiutato anche Chiara?

L: Assolutamente, sì. Poi, appunto, noi figuriamo come sceneggiatore e disegnatrice ma in realtà è sempre un po’ una commistione. Alcuni character design li ho fatti io e poi li ha portati lei su tavola. Oppure in diverse sequenze in cui io magari faticavo… arrivava lei, la disegnava e le mie battute non servivano più. Poi bisogna definire sempre dei ruoli, ma in realtà lavorando insieme la cosa bella è che tutti fanno tutto.

C: Il bello di avere uno sceneggiatore in casa è che se hai dubbi sulla tavola ce l’hai lì! Niente scansioni né mail…

l progetto originale aveva un respiro più ampio. Ciò significa che avete dovuto comunque chiudere, restringere: è rimasto fuori qualcosa per un possibile proseguo oppure la storia è compiuta e finisce qui?

L: Abbiamo lasciato delle porte aperte e c’è la possibilità di continuarlo. Chiaramente il volume di per sé è autoconclusivo e deve essere appagante perché viene pensato come one shot da libreria. Si chiude, i personaggi compiono il loro arco, tutto deve dare un certo senso di compiutezza.

Però qua e là abbiamo seminato delle cosine perché, nel caso dovesse piacere, nel caso ci venisse detto di raccontare qualcos’altro, allora i personaggi avrebbero ancora delle cose da dire. Ci siamo tenuti questa porticina pronta.

C: E poi ci sono personaggi che proprio non sono apparsi all’interno della storia. In realtà io ne ho uno nel cuore, che aspetto di disegnare da 2021. Luca sa chi è.

Possiamo approfondire il vostro rapporto con il fumetto Bonelli? Come vi sembra questo vostro volume all’interno del catalogo Bonelli? lo inquadrate come qualcosa che si integra, oppure che si distingue?

L: I fumetti Bonelli sono i primi che ho letto quando ero piccolino. Li coloravo prima ancora di leggerli, quindi sono cresciuto con Tex, Dylan, Magico Vento, Ken Parker… sono veramente fissato. Poi leggo anche manga, leggo anche americano, leggo di tutto, però io sono nato con i loro fumetti.

Come lo vedo nel catalogo? Noi abbiamo cercato di mettere degli ingredienti di novità che fossero un po’ fuori dagli schemi, però di rispettare quella che è la narrazione popolare di genere. Non ho quella opinione per cui molti pensano che Bonelli significhi fumetto vetusto, troppo tradizionale. Io credo che ogni scuola di fumetto, che sia la franco-belga, italiana, giapponese, abbia delle peculiarità che la rendono preziosa. Noi abbiamo cercato di fare convivere la novità, quindi la contaminazione manga, ma anche supereroistica, con una cadenza narrativa che fosse bonelliana nei dialoghi, nel tipo di pause tra le azioni, nel ritmo, nell’incedere la storia. È un libro che voleva essere dentro la scuola italiana, portando delle spezie particolari, però dentro quel recinto lì. Ci tenevamo a non fare quelli che arrivano per rompere i recinti, perché non credo sia la cosa giusta da fare, per noi.

C: Io in realtà sono nata con Topolino, nel senso che letteralmente quando sono nata mi è stato regalato da mio nonno l’abbonamento a Topolino ed è stato attivo finché ho compiuto 13 anni più o meno. Poi mia mamma mi ha fatto conoscere Dylan Dog, forse troppo presto, perché avevo 11 anni e ho avuto incubi per un po’ di tempo. Sciarada di Paola Barbato e Luigi Piccatto… meraviglioso, ma ho avuto tanta paura. E poi è diventata proprio una passione, ho recuperato moltissimi Dylan. Grazie a Luca ho anche conosciuto altri fumetti Bonelli e adesso ne apprezzo molti. A livello artistico ho cercato anch’io di non essere classicamente Bonelli, perché c’è molto manga come dicevamo prima, però la gabbia l’abbiamo mantenuta il più possibile a 6 vignette, magari uscendo ogni tanto dal seminato. Anche sulle inquadrature siamo rimasti vicini a quello che è il fumetto tipico Bonelliano.

È una cosa che trovo sempre buffa, ma se devo ammetterlo, sinceramente, quando è arrivato il momento di mandare il progetto al Project Contest io non volevo mandare Montagna, è stato Luca a convincermi e sono molto contenta che l’abbia fatto. Però non lo vedevo molto in Bonelli, invece a quanto pare è andata bene, sono molto contenta, aveva ragione lui.

Non vorremmo toccare corde troppo emotive, o forse sì… ma quanto è figo per voi pubblicare con Bonelli? E quanto questa emozione è amplificata dal fatto che siete compagni nella vita?

L: Sì, è una figata! Noi ci siamo incontrati alla scuola di fumetto, ci siamo diplomati lì entrambi con un esame finale non particolarmente brillante, il mio quasi tragico. Fuori da lì abbiamo deciso di unire le forze, provare a fare in due quello che non riusciavamo a fare da soli. Nel frattempo ci siamo conosciuti e adesso conviviamo da oltre due anni… Ripeto, è una figata, noi leggiamo da quando siamo piccoli i fumetti Boennli, esordire con loro è stata una roba che non mi sarei mai aspettato. Ma esordire insieme a lei, adesso che ci ripenso, mi sembra la conseguenza naturale di tutto, nel senso che non poteva che andare così. Le carenze dell’uno sono compensate dall’altra e viceversa.

C: Mi fai piangere. Mi ricordo quando siamo saliti sul palco al Project Contest che gli ho tirato una gomitata fortissima perché doveva parlare lui, io avevo troppo paura, anche in quello mi ha aiutato sulle mie carenze. L’emozione di essere insieme a fare questa cosa… anche adesso non penso che ce l’avrei fatta senza Luca. Poi mi annoio a disegnare quello che scrivo io, le sue cose sono molto divertenti. Ieri quando abbiamo visto la copia ci siamo commossi entrambi. Non mi sentivo le gambe, abbiamo dovuto sederci un attimo.

Progetti futuri?

L: Con Bonelli ci sentiamo, abbiamo in cantiere delle cose, ma non possiamo dire ancora niente. Ci dobbiamo incontrare dopo Lucca per discutere cosa fare, come farlo eccetera. Però abbiamo lavorato veramente bene insieme, noi siamo contenti, loro altrettanto per cui mi sento di dire che non finisce qua. Nel nostro abbiamo intanto dei piccoli progetti che stavamo proponendo e che spero vedranno la luce. Magari anche in forma autoprodotta, più indipendente. C’è la dimensione del casalingo che volevamo provare a coltivare in parallelo. Quindi c’è questo progetto, che dovrebbe essere il prossimo, un western, il mio genere di riferimento, e vogliamo farlo. Nel frattempo continueremo a lavorare con le case editrici, si spera.

Grazie per la disponibilità!

Intervista realizzata il 29 ottobre a Lucca Comics & Games 2026.

Chiara Milano

Nata a Varese nel 1999, studia al Liceo artistico P. Candiani di Busto Arsizio. Finite le scuole superiori, frequenta la Scuola del Fumetto di Milano, dove si diploma nel 2021.

Pubblica una storia breve come disegnatrice nel 2019 per il collettivo Diamond Dogs e negli anni successivi agli studi si occupa di illustrazioni nel mondo della musica, dei podcast e del merchandising.

In collaborazione con Luca Peverelli disegna il volume Montagna, in uscita a novembre 2026 per Sergio Bonelli Editore.

Luca Peverelli

Luca Peverelli, classe 1999, si appassiona già giovanissimo alla letteratura, al cinema e soprattutto al fumetto. Si diploma nel 2018 presso il Liceo Artistico “G.Ferrari” di Morbegno e frequenta in seguito il corso triennale presso la Scuola del Fumetto di Milano. Come illustratore esordisce con il libro “Ràise” scritto da Elisa de Munari e pubblicato da Edizioni Underground.

In collaborazione con Chiara Milano lavora negli anni successivi alla scuola a diverse proposte editoriali, tra queste c’è Montagna, con la quale i due hanno vinto il Lucca Project Contest 2025.