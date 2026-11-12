Dc Studios: Jeremy Latcham ha mandato per riportare Batman, Wonder Woman e Aquaman su grande schermo

12 Novembre 2026
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Nuove indiscrezioni sulle strategie della nuova leadership della major.
Dcstudios

Secondo quanto riportato da The Wrap in una lunga analisi sul terremoto che ha investito i vertici DC Studios, il nuovo CCO Jeremy Latcham avrebbe ricevuto dal CEO David Ellison un pieno mandato per riportare sul grande schermo personaggi principali della Justice League come Batman, Wonder Woman e Aquaman, in maniera veloce.

Il sito sottolinea che il primo test importante per Skydance sarà Man of Tomorrow, il nuovo film su Superman diretto e scritto da James Gunn che, secondo indiscrezioni non confermate, dovrebbe introdurre la nuova Wonder Woman interpretata da Adria Arjona, oltre a vedere la partecipazione di Milly Alcock e Aaron Pierre rispettivamente come Supergirl e la Lanterna Verde John Stewart. Il problema è capire se il pubblico andrà a vedere il film sapendo che potrebbe anche trattarsi dell’ultima iterazione del nuovo DC Universe.

Secondo una fonte citata dal sito, inoltre, il fato di Lanterns, la nuova serie trasmessa di recente su HBO Max sarà deciso all’inizio del 2027.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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