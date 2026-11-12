Dc Studios: Jeremy Latcham ha mandato per riportare Batman, Wonder Woman e Aquaman su grande schermo

Secondo quanto riportato da The Wrap in una lunga analisi sul terremoto che ha investito i vertici DC Studios, il nuovo CCO Jeremy Latcham avrebbe ricevuto dal CEO David Ellison un pieno mandato per riportare sul grande schermo personaggi principali della Justice League come Batman, Wonder Woman e Aquaman, in maniera veloce.

Il sito sottolinea che il primo test importante per Skydance sarà Man of Tomorrow, il nuovo film su Superman diretto e scritto da James Gunn che, secondo indiscrezioni non confermate, dovrebbe introdurre la nuova Wonder Woman interpretata da Adria Arjona, oltre a vedere la partecipazione di Milly Alcock e Aaron Pierre rispettivamente come Supergirl e la Lanterna Verde John Stewart. Il problema è capire se il pubblico andrà a vedere il film sapendo che potrebbe anche trattarsi dell’ultima iterazione del nuovo DC Universe.

Secondo una fonte citata dal sito, inoltre, il fato di Lanterns, la nuova serie trasmessa di recente su HBO Max sarà deciso all’inizio del 2027.