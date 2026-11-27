Comunicato stampa

Quale evento inserito all’interno del programma della manifestazione BookCity Milano (23-29 novembre 2026), Isotta Santinelli presenterà al pubblico il suo ultimo fumetto edito da Gallucci Balloon, Caro diario… sono una fata!!!

L’incontro si terrà presso la libreria Ubik Monterosa (viale Monterosa 91, Milano) sabato 28 novembre alle 0re 15.00 e l’autrice dialogherà insieme a Priscilla Pilli.

Isotta Santinelli è nata a Modena nel 1997, è fumettista e illustratrice. Dal 2022 dirige Slowcomix, associazione culturale che autoproduce fumetti umoristici. Grazie alle sue parodie delle Winx è diventata un fenomeno del web. Si torna sempre dove si è stati male è stato il suo primo libro per il grande pubblico, per il quale ha ricevuto il Premio Romics Nuovi Talenti ed è stata finalista al Premio Micheluzzi 2025 per la Miglior Opera Prima. Caro diario… sono una fata!!!, uscito a ottobre 2026, è la parodia a fumetti della prima stagione della serie Winx Club.