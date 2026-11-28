Da qualche anno, l’inossidabile duo composto da Ed Brubaker e Sean Phillips ha iniziato a mescolare il proprio formato letterario preferito, il noir con spruzzate di pulp, ad altri generi. Se con Dov’era il corpo si erano avventurati nell’avventura estiva in salsa anni ‘80, nel graphic novel Le Case del Male il genere prescelto è quello dell’horror di atmosfere. L’opera prosegue inoltre la recente sperimentazione degli autori di far uscire le storie direttamente in volume, come veri e propri romanzi grafici, una tendenza inaugurata già con la serie Reckless.

Seguendo le indagini dell’agente FBI West e dell’investigatrice privata Natalie Burns, gli autori si addentrano in un intreccio ricco di colpi di scena, andando a scavare nell’America dei culti, delle isterie di massa e dei linciaggi facili. La sceneggiatura sceglie come riferimento un periodo storico in cui gravava il fenomeno del Satanic Panic, cioè la credenza collettiva che fossero diffuse pratiche e riti satanisti basati sul rapimento di bambini. Il passato della stessa protagonista ricorda da vicino il caso McMartin, in cui gli insegnanti di una scuola californiana vennero accusati di abusi rituali senza alcuna reale prova. Natalie, che è stata coinvolta in prima persona da una di queste sette, convive con ricordi confusi, sospesi tra realtà e incubo, che la fanno costantemente dubitare di sé. Se il passato evoca queste isterie a catena, il presente permette agli autori di raccontare l’America delle nuove cospirazioni, quelle che si muovono su internet e che radicalizzano gli elementi più isolati della società.

Nonostante il meccanismo narrativo sia a regola d’arte, attingendo abbondantemente da certo cinema di genere come Rosemary’s Baby, e si muova in fretta verso una conclusione amarissima, questo parziale cambio di genere mostra una lieve carenza di ispirazione rispetto ai lavori passati, come la menzionata Reckless, senza scomodare la grande epopea di Criminal. La storia è ricca di elementi che si aggiungono alla vicenda senza però essere approfonditi. Nella sceneggiatura manca quel mordente e quel disincanto cinico di fondo che permea solitamente l’opera di Brubaker, che qui fa sfoggio della consueta raffinata scrittura ma si preoccupa più di far combaciare meccanicamente tutti i pezzi della narrazione che di emozionare il lettore con dialoghi e ambientazioni. Gli stessi protagonisti appaiono più come pedine della scacchiera narrativa che come quelle “persone sporche” (e non semplici personaggi) a cui il duo ci ha abituato: il risultato è che risultano figurine poco coinvolgenti, stereotipate e un po’ spente.

Anche il comparto visivo viaggia su due binari distinti. Sean Phillips non è al meglio di sé: siamo indubbiamente in presenza di un gran disegnatore, eppure qui sembra prevalere la perizia tecnica acquisita con anni di esperienza, efficace ma fredda. Le parti più convincenti del fumetto restano quelle ambientate negli anni ‘80, dove i disegni indugiano su elementi temporalmente connotati e alcuni bei primi piani risollevano una situazione comunque scalfita da una leggera frettolosità. Discorso diverso per i colori di Jacob Phillips, che rappresentano la parte meglio riuscita dell’opera. Il colorista segue perfettamente i toni della narrazione, spingendo su toni di rosso che richiamano in modo diretto il sangue e il satanismo, e adattandosi ai vari momenti della storia mutando con precisione l’intensità della temperatura cromatica.

Le Case del Male affascina per le sue atmosfere horror, più suggerite che esplicitate, e per il modo in cui fotografa una realtà pervasiva degli Stati Uniti di ieri e di oggi. È un volume che si legge comunque volentieri, ma in cui l’afflato artistico soggiace alla pura abilità tecnica, lasciando un po’ insoddisfatti rispetto agli standard altissimi a cui ci hanno abituato questi due maestri del fumetto contemporaneo.

Abbiamo parlato di:

Le case del male

Ed Brubaker, Sean Phillips, Jacob Phillips

Traduzione di Stefano Formiconi

Saldapress, 2025

144 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791254616208