Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha avuto modo di parlare della scena post-credits di Avengers: Doomsday che farà da ponte per il prossimo capitolo in uscita alla fine del 2027, ovvero Avengers: Secret Wars.

Nel parlarne, Feige ha confermato che questa è stata completata appena due settimane fa, e che il suo effetto sarà molto forte a livello emotivo, un elemento che sarà presente sin dall’inizio del film.