Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha avuto modo di parlare della scena post-credits di Avengers: Doomsday che farà da ponte per il prossimo capitolo in uscita alla fine del 2027, ovvero Avengers: Secret Wars.
Nel parlarne, Feige ha confermato che questa è stata completata appena due settimane fa, e che il suo effetto sarà molto forte a livello emotivo, un elemento che sarà presente sin dall’inizio del film.
Con due ore e quarantacinque minuti, non c’è un solo respiro sprecato in questo montaggio. Abbiamo tagliato quasi venti minuti di esposizione solo per mantenere l’impeto soffocante. Una volta che iniziano le incursioni, il film non ti lascia riprendere fiato fino ai titoli di coda.
Abbiamo chiuso la scena post-credits meno di due settimane fa, e onestamente, farà calare un silenzio assoluto nelle sale. Niente battute, nessuna impostazione per un teaser trailer, solo un’inquadratura che fa capire a tutti che Secret Wars non è un sequel, è l’epilogo di un funerale.