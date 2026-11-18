Dopo aver pubblicato nel 2025 La mano verde e altre storie di Nicole Claveloux, Eris Edizioni continua la meritoria riscoperta di grandi autrici e autori del fumetto francofono con La vera storia di San Nicola, presentato in anteprimaa Lucca Comics & Games 2026 e poi al festival A occhi aperti di Bologna. A grandi autori del fumetto indipendente franco-belga Thierry Van Hasselt appartiene di diritto, nella sua doppia veste di autore, fondatore ed editore di FRMK (o Frémok), una delle più importanti case editrici indipendenti del mercato di lingua francese.

Considerato il tema del festival bolognese di quest’anno, “Punti di rottura“, dedicato ai conflitti del nostro tempo, non si potrebbe immaginare un’opera più calzante.

In questo feroce e trasognato fumetto per la maggior parte muto, Van Hasselt prende spunto da una delle leggende più truculente che circondano la figura del santo: quella in cui fa tornare in vita alcuni bambini macellati da un oste, un miracolo che gli vale il titolo di protettore dei bambini.

Nel tempo, il suo nome diventa Sinterklaas nelle regioni fiamminghe e olandesi e Santa Claus nel resto del mondo. L’autore usa questa storia per parlare del mondo in cui viviamo, scosso da conflitti sociali e disparità economiche che colpiscono soprattutto chi ha meno voce, ovvero i giovani della generazione post-pandemica. Una generazione schiacciata dal presente, del cui trauma pandemico nessuno sembra volersi ricordare.

Il San Nicola di Van Hasselt è una figura dall’aspetto strano, marionettistico e a tratti cibernetico che cammina attraverso paesaggi suggestivi di un mondo occidentale post-pandemico bruciato dal capitalismo e dal consumismo, colpito dalla crisi climatica e abitativa, cieco di fronte ai drammi migratori e repressivo nei confronti del dissenso e del diverso.

Il protagonista è il primo a farne le spese: un drone della polizia lo individua mentre dorme a una fermata dell’autobus, scambiandolo per un senzatetto. San Nicola reagisce con ferocia e fastidio, ingurgitando il drone in una scena che mescola dramma e commedia.

Il viaggio di San Nicola è un percorso di presa di coscienza sempre più profonda del mondo che lo circonda: se prima attraversa paesaggi disastrati quasi senza curarsene, via via assume una consapevolezza che fa emergere la sua rabbia. In parallelo si dipanano vicende che coinvolgono vari bambini, scacciati dalle loro case o caricati e inseguiti dalla polizia durante le manifestazioni, fino a quando queste storie convergono in un ristorante.

Qui politici e potenti del mondo, per nulla camuffati da Van Hasselt, tra cui si riconoscono facilmente Macron e Trump (quest’ultimo poi dato alle fiamme), si cibano di bambini innocenti. La leggenda del passato si fa così storia attuale e denuncia senza mezzi termini: il santo dei bambini diventa un simbolo di ribellione e di lotta, anche violenta, contro i soprusi del nostro presente, ma anche di trasformazione e ricerca di una nuova forma di società, che alla fine rifugge la lotta brutale per coltivare la relazione tra gli uomini.

La narrazione di Van Hasselt è inscindibile dalla sua arte e dal suo tratto fine e tremolante, che sembra attraversato da un’elettricità primigenia. Si sviluppa attraverso vignette di grandi dimensioni, capaci però di modificare la propria forma e frammentarsi per dare spazio a numerosi elementi diversi.

La storia evolve anche attraverso la rappresentazione visiva di San Nicola, che l’autore costruisce con grande inventiva.

L’elemento caratteristico del santo, quello di essere elargitore di doni, viene incorporato nel busto stesso del personaggio, che diventa una porta attraverso cui donare e ricevere dagli altri, prendersene cura e conoscere le loro storie. È anche la porta attraverso cui passa il cambiamento, interiore ed esteriore: il passaggio forse più potente è la trasformazione da uomo a madre che allatta un bambino, trasformazione finale di questo percorso di accudimento del futuro.

Il San Nicola di Van Hasselt incarna quindi anche il concetto di fluidità dei nostri tempi, una caratteristica positiva perché si traduce in un afflato empatico verso gli altri.

Il corpo del protagonista, e sul finale anche quello dei bambini che lo accompagnano, assume un ruolo importante così come lo spazio in cui si muove, caratterizzato da colori intensi e vividi ottenuti attraverso una tecnica di colorazione apparentemente gentile come quella dell’acquerello.

I paesaggi antropizzati e distrutti e le architetture capitaliste, che fanno da sfondo e prigione alle proteste, raccontano il nostro mondo inquieto e conflittuale. Eppure, anche in questi scenari si trovano oasi di umanità, che si tratti di un bosco inquinato ma vivo o di una tenda in mezzo al nulla.

Il fumetto è per la maggior parte muto, a rappresentare la repressione del dibattito politico e sociale.

A rompere questo muro di silenzio e paura sono prima le scritte sui muri nella parte iniziale del racconto, sulle quali Boris Battaglia si sofferma in un interessante approfondimento nella postfazione al volume, e poi le parole nuove pronunciate dai bambini. Sono parole dapprima scritte e poi dette ad alta voce, ultimo miracolo del santo che attraverso le parole dei bambini racconta la generazione nata dalle ceneri della pandemia di Covid-19, una generazione di cui quest’opera è uno dei racconti più significativi.

In una conversazione con Alessio Trabacchini, realizzata in occasione di BilBolBul 2014 e successivamente pubblicata nel volume Ritratti d’autore tra fumetto, illustrazione e animazione (a cura di Alberto Sebastiani, I Libri di Emil), Thierry Van Hasselt riflette sul legame tra narrazione e conflitto:

“Credo d’altronde che laddove esista una narrazione ci sia anche un conflitto. L’aggressione fa necessariamente parte della narrazione”.

Nella linearità del suo viaggio narrativo, La vera storia di San Nicola diventa il contenitore e il racconto della complessità di tutti i conflitti del nostro povero, stranissimo presente, ma anche una ricerca attiva e positiva di ciò che potrebbe essere il suo futuro: un futuro affidato a una generazione feroce e combattiva, capace però di prendersi cura degli altri.

Abbiamo parlato di:

La vera storia di San Nicola

Thierry Van Hasselt

Traduzione di Boris Battaglia

Eris Edizioni, 2026

196 pagine, brossurato, a colori – 25,00 €

ISBN: 9791282344234