“Avengers: Secret Wars un genere di storia completamente diversa”, rivela Kevin Feige

16 Novembre 2026
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Con il prossimo film i Marvel Studios tenteranno strade mai percorse prima.
Avengers secretwars

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato alcuni interessanti dettagli su Avengers: Secret Wars, il prossimo capitolo sugli eroi più potenti della Terra nonché diretto seguito di Avengers: Doomsday.

Feige ha spiegato che la pellicola sarà “un genere di storia completamente diverso” rispetto a Doomsday. Un elemento, questo, confermato anche dal regista Joe Russo.

È una storia davvero singolare. L’unico motivo per alzarsi dal letto ogni giorno è correre dei rischi, sorprendere il pubblico e tentare strade mai percorse prima. Credo che Secret Wars sia uno di quei film dopo i quali, spero, gli spettatori usciranno dalla sala dicendo: “Non ho mai visto nulla del genere in vita mia!”

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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