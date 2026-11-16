“Avengers: Secret Wars un genere di storia completamente diversa”, rivela Kevin Feige

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato alcuni interessanti dettagli su Avengers: Secret Wars, il prossimo capitolo sugli eroi più potenti della Terra nonché diretto seguito di Avengers: Doomsday.
Feige ha spiegato che la pellicola sarà “un genere di storia completamente diverso” rispetto a Doomsday. Un elemento, questo, confermato anche dal regista Joe Russo.
È una storia davvero singolare. L’unico motivo per alzarsi dal letto ogni giorno è correre dei rischi, sorprendere il pubblico e tentare strade mai percorse prima. Credo che Secret Wars sia uno di quei film dopo i quali, spero, gli spettatori usciranno dalla sala dicendo: “Non ho mai visto nulla del genere in vita mia!”