Giancarlo Esposito parla di Sidewinder e del suo futuro nel MCU

Intervistato da ABC7, l’attore Giancarlo Esposito ha avuto modo di parlare di Captain America: Brave New World, il nuovo capitolo del franchise sull’eroe a stelle e strisce, in cui interpreta il ruolo del villain Sidewinder, negli albi Marvel un membro della società dei serpenti.

Rispetto alla versione a fumetti, nel film Sidewinder non ha un costume ed è un killer professionista, ma l’attore nel descriverlo ha detto di sperare che il suo personaggio possa apparire anche in altri film, assumendo appieno la sua personalità originale.

Parte dell’incorporazione dei colori di Sidewinder l’ho portata nel costume che indosso – ha detto – Spero che dia loro ispirazione nei film a venire che mi consentiranno di assumere di più quella personalità da serpente. Non mi avete mai visto interpretare un personaggio come questo. Questo tipo sa come usare un fucile, una pistola, i coltelli, è molto molto fisico, attivo con la sua fisicità, pugni, calci, tutto ciò.