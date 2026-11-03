“Sam Pezzo – L’integrale” con un dialogo con Carlo Lucarelli

Comunicato stampa

Nato sul finire degli anni Settanta, Sam Pezzo rappresenta un caso unico nel mondo del fumetto: un esperimento narrativo in cui il genere poliziesco racconta in tempo reale la tormentata quotidianità di quei giorni. Non c’è distanza di sicurezza tra le tavole di Vittorio Giardino e lo scenario che raccontano: il detective privato Sam Pezzo – “uno che le dà, ma spesso, molto spesso, le prende, un incassatore più che un vincente, uno che ha un suo senso delle cose e tira dritto su quello” scrive Carlo Lucarelli nella sua prefazione – non si muove tra i vicoli fumanti di una lontana metropoli americana, ma nella Bologna degli anni di piombo, una città nera e crudele, percorsa da piccoli criminali, tensioni razziali e violenza di strada. Tutte le storie di Sam Pezzo, raccolte e impreziosite da contenuti extra e da un dialogo tra Carlo Lucarelli e Vittorio Giardino, sono un’occasione per riscoprire un’icona del noir italiano, perdendosi nell’elegante bianco e nero di un maestro del fumetto.

VITTORIO GIARDINO (1946) è il più raffinato autore di fumetti italiano. Il suo segno meticoloso e impeccabile gli permette di spaziare tra i generi, con incursioni nel poliziesco, l’eros, la spy story e il romanzo di formazione che hanno conquistato il pubblico internazionale.