X-Men: Ben Wang in trattative per ruolo Bobby Drake/Uomo Ghiaccio

Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore Ben Wang, che vedremo tra un paio di settimane nelle sale con Hunger Games – L’alba sulla mietitura, sarebbe entrato in trattative con i Marvel Studios per interpretare il ruolo di Bobby Drake alias l’Uomo Ghiaccio nel reboot cinematografico sui mutanti della Casa delle Idee.
I Marvel Studios, come da prassi, non hanno commentato la notizia. Il sito indica inoltre che, anche se non confermati, gli attori Gabriel LaBelle, Jackson Kelly e Rhenzy Feliz sono tra coloro che hanno fatto un provino per la parte.
Il film, che vede nel cast Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Asa Germann, Inde Navarrette, Maya Boyd, Samara Weaving e Adam Driver, uscirà nelle sale il 5 maggio 2028.