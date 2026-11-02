X-Men: Ben Wang in trattative per ruolo Bobby Drake/Uomo Ghiaccio

2 Novembre 2026
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Prosegue senza sosta il casting della pellicola Marvel Studios.
Benwang

Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore Ben Wang, che vedremo tra un paio di settimane nelle sale con Hunger Games – L’alba sulla mietitura, sarebbe entrato in trattative con i Marvel Studios per interpretare il ruolo di Bobby Drake alias l’Uomo Ghiaccio nel reboot cinematografico sui mutanti della Casa delle Idee.

I Marvel Studios, come da prassi, non hanno commentato la notizia. Il sito indica inoltre che, anche se non confermati, gli attori Gabriel LaBelle, Jackson Kelly e Rhenzy Feliz sono tra coloro che hanno fatto un provino per la parte.

Il film, che vede nel cast Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Asa Germann, Inde Navarrette, Maya Boyd, Samara Weaving e Adam Driver, uscirà nelle sale il 5 maggio 2028.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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