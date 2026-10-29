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Occhi di Cane: un viaggio interiore tra i legami familiari e il primo amore

29 Ottobre 2026
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Gallucci Balloon pubblica un graphic novel di Alec Trenta tra sospesi, foto di famiglia e riflessioni intime.
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Occhi di cane

In Occhi di Cane, mescolando fiction e autobiografia, Alec Trenta porta avanti un viaggio parallelo: da un lato la scoperta, le insicurezze e la magia di una prima storia d’amore, dall’alto un vera e propria operazione di scavo nel passato dei propri genitori e nonni.

Il volume alterna così pagine di fumetto vero e proprio, costituite da un segno naif che traccia rapidamente personaggi e oggetti – gli sfondi sono pressoché nulli – e una collezione di vecchie fotografie che ritraggono i membri della sua famiglia quando erano giovani.
Le pagine di fumetto in bianco e nero mostrano e raccontano scorci delle loro vite, espandendo quello che l’autore accenna nelle didascalie che accompagnano le foto (per esempio il racconto di come i suoi si sono conosciuti), mentre gli intermezzi a colori mettono in scena passaggi e momenti della sua relazione, che conosciamo dal principio fino alla chiusura.

Le due anime del libro viaggiano parallele, sfiorandosi ma mai in maniera diretta, per una lettura convincente fatta di frammenti, piccoli momenti, sospesi e pensieri intimi, tra nostalgia, accettazione e tocchi surreali attraverso uno sguardo rivolto dentro se stessi, privo del peso del giudizio o dell’indulgenza, ma che si preoccupa solo di osservare, per riflettersi nelle emozioni più semplici.

Abbiamo parlato di:
Occhi di Cane
Alec Trenta
Gallucci Balloon, 2026
168 pagine, brossurato, colori e bianco e nero – 18,00 €
ISBN: 9791222113593

Occhi di cane int
Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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