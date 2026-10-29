Occhi di Cane: un viaggio interiore tra i legami familiari e il primo amore

In Occhi di Cane, mescolando fiction e autobiografia, Alec Trenta porta avanti un viaggio parallelo: da un lato la scoperta, le insicurezze e la magia di una prima storia d’amore, dall’alto un vera e propria operazione di scavo nel passato dei propri genitori e nonni.

Il volume alterna così pagine di fumetto vero e proprio, costituite da un segno naif che traccia rapidamente personaggi e oggetti – gli sfondi sono pressoché nulli – e una collezione di vecchie fotografie che ritraggono i membri della sua famiglia quando erano giovani.

Le pagine di fumetto in bianco e nero mostrano e raccontano scorci delle loro vite, espandendo quello che l’autore accenna nelle didascalie che accompagnano le foto (per esempio il racconto di come i suoi si sono conosciuti), mentre gli intermezzi a colori mettono in scena passaggi e momenti della sua relazione, che conosciamo dal principio fino alla chiusura.

Le due anime del libro viaggiano parallele, sfiorandosi ma mai in maniera diretta, per una lettura convincente fatta di frammenti, piccoli momenti, sospesi e pensieri intimi, tra nostalgia, accettazione e tocchi surreali attraverso uno sguardo rivolto dentro se stessi, privo del peso del giudizio o dell’indulgenza, ma che si preoccupa solo di osservare, per riflettersi nelle emozioni più semplici.

Abbiamo parlato di:

Occhi di Cane

Alec Trenta

Gallucci Balloon, 2026

168 pagine, brossurato, colori e bianco e nero – 18,00 €

ISBN: 9791222113593