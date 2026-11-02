Hayley Atwell parla di Avengers: Doomsday e del finale di Endgame

2 Novembre 2026
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L'attrice parla del suo ritorno nel nuovo film e dei collegamenti con Avengers: Endgame.
Hayleyatwell peggycarter

Intervistata da The Playlist insieme al collega David Oyelowo per la promozione della miniserie Treasure Island, l’attrice Hayley Atwell ha avuto modo di parlare brevemente di Avengers: Doomsday, film che la vedrà tornare nel ruolo di Peggy Carter.

A questo proposito, a una domanda sul film e sul fatto che la sua ricomparsa si ricolleghi al finale iconico di Avengers: Endgame (che per questo è stato modificato con alcune aggiunte) l’attrice britannica ha così risposto:

È molto raro, per un attore, avere un personaggio che ti accompagna per così tanti anni. Quando incontro i fan del franchise e di Peggy, mi rendo conto che lei continua a vivere ben oltre il mio impegno quotidiano nel darle vita. È una cosa davvero meravigliosa, a cui sono profondamente legata. Ho dichiarato pubblicamente, in più occasioni, che se mi venisse chiesto di tornare – o se si ipotizzasse un mio ritorno – sarei ben lieta di esplorare qualcosa di nuovo e di far evolvere ulteriormente il personaggio. Ho adorato il fatto che, in What If…? – pur trattandosi di un’opera d’animazione – Peggy abbia potuto compiere azioni che, nel live-action, non avevo avuto modo di affrontare concretamente. Se i fan lo desiderassero davvero, e se ci fosse una richiesta in tal senso, sarei certamente disposta a parlarne. Credo che, in questo caso, ci sia una cura meticolosa nel voler rendere felici i fan; lo studio sa esattamente come muoversi per soddisfare le loro aspettative, e persino per superarle. Il film in uscita a dicembre è qualcosa di epico, caratterizzato da un livello di ambizione e di portata davvero straordinari. Durante la lavorazione abbiamo provato diverse soluzioni: abbiamo girato sequenze differenti, esplorato varie linee narrative – alcune sono state riprese e sviluppate, altre invece sono state accantonate. L’intento è proprio quello di trovare ciò che ha più senso per quei personaggi, ma anche per il ruolo che essi ricoprono in questa parte del mondo

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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