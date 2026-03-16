Il fumetto ricorda la guerra di Spagna nel suo 90° anniversario

Comunicato stampa
Novanta anni fa, il 17 luglio 1936, un golpe militare attacca la Repubblica di Spagna. A difenderla, a sostegno del popolo spagnolo che si opponeva al golpe, arrivarono volontari da ogni parte del mondo, le cosiddette Brigate Internazionali.
La guerra di Spagna durò tre anni, fino al 1939, ed è considerata dagli storici il laboratorio della Seconda Guerra Mondiale e della Restistenza europea al nazifascismo.
Dal 23 al 30 Marzo 2026 a Bologna, il Pratello si veste dei fumetti che ricordano la Guerra di Spagna: disegni, tratti dalle opere dei quattro autori invitati verranno esposti nelle bacheche pubbliche, nelle vetrine dei negozi aderenti, alle finestre e tra le case di via del Pratello.
Di seguito, il calendario degli incontri che si terranno da mercoledì 25 Marzo presso la casa di quartiere Centro sociale della Pace (Via del Pratello 53):
Mercoledì 25 Marzo dalle 17:30
incontro con gli autori Lorena Canottiere (Verdad, Coconino Press), Vittorio Giardino (No pasaràn, Rizzoli), Giuseppe Palumbo (Tomka con Massimo Carlotto, Rizzoli) e Claudio Stassi (Repubblica, Tunuè).
Giovedì 26 Marzo dalle 19:00
La compañía AlquimiaFlamenca presenta lo spettacolo Aire del Sur.
A cura della scuola di Danza by Gymmoving Bologna
A seguire cena popolare a tema a cura della brigata cucina del Pratello R’esiste.
Mostra e vendita libri.
Venerdì 27 Marzo dalle 19:30
Incontro con i curatori (CRAP e Roberto Farina) delle esposizioni Corrida eroica (dalla rivista il Pioniere, 1954) e dei disegni dell’artista, volontario in Spagna, Giandante X (1899-1984).
Sabato 28 Marzo dalle 19:30
Presentazione del libro di Italo Poma I fascisti tradirono l’Italia (DeriveApprodi) con l’autore, modera Luca Alessandrini.