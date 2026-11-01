Box Office: Clayface verso moderato successo

1 Novembre 2026
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La pellicola DC Studios perde di misura il primato in USA, ma la major sorride.
Clayface

Alla sua seconda settimana di programmazione nei cinema USA, Clayface cede il primato di misura a You Can See Everything di A24, incassando 10.4 milioni di dollari.

Il film DC Studios raggiunge così 44.1 milioni di dollari in Nord America e 83 milioni a livello globale in 10 giorni, con gli analisti che sottolineano che la pellicola con Tom Rhys Harries potrebbe prospettarsi come un moderato successo, dato che la produzione è costata appena 44 milioni di dollari, un budget decisamente più contenuto a causa dei toni del film e dal fatto che il personaggio è meno noto rispetto ad altri provenienti dalla casa editrice.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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