Box Office: Clayface verso moderato successo

Alla sua seconda settimana di programmazione nei cinema USA, Clayface cede il primato di misura a You Can See Everything di A24, incassando 10.4 milioni di dollari.
Il film DC Studios raggiunge così 44.1 milioni di dollari in Nord America e 83 milioni a livello globale in 10 giorni, con gli analisti che sottolineano che la pellicola con Tom Rhys Harries potrebbe prospettarsi come un moderato successo, dato che la produzione è costata appena 44 milioni di dollari, un budget decisamente più contenuto a causa dei toni del film e dal fatto che il personaggio è meno noto rispetto ad altri provenienti dalla casa editrice.