Anteprima: “Senza stelle” di Adriana Marineo (Canicola Edizioni)

Canicola Edizioni presenta Senza stelle di Adriana Marineo. Senza stelle è il racconto di due universi paralleli che sembrano appartenere a tempi e spazi differenti: da un lato seguiamo un personaggio muoversi in una città in cui il suono è usato da chi governa come strumento di sorveglianza e di repressione; dall’altro entriamo nelle dinamiche di un gruppo che vive l’ascolto come esperienza sensibile, attraverso cui sentire la natura e ricercare ciò che accade nei sogni.

Il libro è parte del nuovo progetto della collana Opale e nasce in relazione all’album Senza stelle di Fera di prossima uscita per Maple Death Records. Opale è un progetto di ricerca sulle forme del racconto contemporaneo intrecciando fumetto e musica insieme all’etichetta discografica Maple Death Records.

Adriana Marineo è stata inoltre protagonista di una mostra dal titolo “Sala d’ascolto” al Treviso Comic Book Festival 2026 dove il libro è stato presentato in anteprima.

Nelle librerie dal 6 novembre.

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L’autrice

Adriana Marineo è nata nel 1992 a Palermo. Attualmente vive a Bologna. Fa parte del collettivo Enter Press, dove lavora e stampa in risografia presso Titivil. Disegna principalmente fumetti e realizza anche illustrazioni. Le piace lavorare con i libri e la stampa. Ha lavorato per diversi anni all’impaginazione di libri scolastici.

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