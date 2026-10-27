NN425 ev

Il passato hacker di Sigmund su Nathan Never

27 Ottobre 2026
di
“I cybernauti”, di Medda, Mortarino e Stellato, è un’avventura cyberpunk che esplora la giovinezza di Sigmund Baginov.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo

NN425 cop
Un attentato alla vita di Sigmund Baginov apre I cybernauti, albo scritto da Michele Medda per i disegni di Francesco Mortarino e Lucilla Stellato. Inizia così una caccia all’uomo che mette Nathan sulle tracce di un sospettato legato al genio informatico da una vecchia amicizia. L’indagine porta gli Agenti Alfa a scandagliare il passato di Sigmund e a far luce su quello dei Magnifici Sette, leggendario gruppo di cybernauti di cui un giovanissimo Baginov faceva parte.

Michele Medda alterna presente e flashback per costruire una storia che affonda nella giovinezza di Sigmund. Ne emerge un racconto a tratti corale, che spazia fra le vicende personali dell’eterogeneo gruppo di amici hacker e una cruciale incursione conosciuta come “assalto a Tebe”.
Il ritorno al passato non è solo un espediente per narrare le origini di Baginov: è anche l’occasione per raccontare come le persone cambino, prendano strade diverse e si portino dietro conseguenze e rimpianti. Colpi di scena e richiami alla narrativa cyberpunk di William Gibson (ben interpretata anche con il disegno, come nella quadrupla al bar di tavola 43), completano un impianto dal tono teso e drammatico, sostenuto da dialoghi taglienti e con un finale dolceamaro fra amicizia e tradimento. L’abilità di Medda sta nel non cadere in facili cliché, rischio non secondario nella gestione di un cast così ampio: anche con poche battute, riesce a delineare personalità e tratti distintivi dei diversi personaggi e a evitare che si riducano a stereotipi.

Mortarino e Stellato affrontano con efficacia le tante ambientazioni della storia, da quelle più tecnologiche come una base hacker operativa a quelle più naturalistiche come il rifugio di uno dei Sette, passando per un’interpretazione del cyberspazio molto classica ma non ancora anacronistica. Ben caratterizzati i tanti interpreti in scena – anche nel confronto fra le versioni giovanili e quelle più adulte – sia quando impegnati in scene d’azione, sia nelle sequenze più dialogate.

Abbiamo parlato di:
Nathan Never #425 – I cybernauti
Michele Medda, Francesco Mortarino, Lucilla Stellato
Sergio Bonelli Editore, ottobre 2026
96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €
ISSN: 977112157300160425

NN425 tav

Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

Traduzioni

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli