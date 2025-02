Charlie Cox parla del rimpasto creativo di Daredevil: Born Again

Intervistato da SFX Magazine, l’attore Charlie Cox ha avuto modo di parlare, assieme allo showrunner di Daredevil: Born Again, Dario Scardapane, del rimpasto creativo operato sulla serie Disney Plus, che ha visto il rientro nel cast di vecchi personaggi e quella che l’attore ha definito una inversione rispetto a quello che era stato realizzato fino a quel momento

Alla fine della serie Netflix, Foggy, Karen e Matt avevano un sogno scritto sul retro di un tovagliolo – ha detto Scardapane – Cominciamo da quel sogno. Non è un sogno che ha bisogno di troppe spiegazioni; tre buoni amici si mettono in affari insieme.

Dopo lo sciopero [degli sceneggiatori ndt] c’è stata una inversione a U – ha detto Cox – in cui ci siamo diretti in una direzione che era interessante e valida. L’argomento era, se torniamo dopo tutti questi anni, vogliamo fare esattamente la stessa cosa. La Marvel ha guardato gli episodi e sapeva che non stava funzionando. Abbiamo girato un episodio pilota completamente nuovo e hanno riorganizzato ciò che avevamo già girato per farlo sembrare più simile alla serie che avevamo girato in precedenza. Considerato che compito erculeo è stato, è molto impressionante quello che hanno realizzato.